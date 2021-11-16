Son Dakika: Devlet Bahçeli'den 3600 ek gösterge, EYT ve asgari ücret açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli son dakika açıklaması yaparak, asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT'ye ilişkin yeni açıklamalar yaptı.
İşte Bahçeli'nin açıklamaları:
24 Haziran seçimlerine girerken hazırlamış olduğumuz beyannamede neyi vaat ettiysek arkasındayız. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi bizim sorumluluğumuzdadır. EYT çözülerek gündemden çıkarılmalıdır.
3600 ek gösterge konusunda hükümete her desteği vereceğiz. 8 milyonun enflasyonu ezdirilmemesi beklentimizdir. İnsanlarımızın haklı taleplerini karşılamak hepimizin zorunluluğundadır.
Asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin enflasyona ezdirilmemeleri beklentimizdir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun enflasyon üzerinde zam belirlemesi MHP'nin samimi çağrısıdır.
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