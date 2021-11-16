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Son Dakika: Devlet Bahçeli'den 3600 ek gösterge, EYT ve asgari ücret açıklaması

16.11.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında asgari ücret, 3600 ek gösterge ve emeklilerde yaşa takılanlara ilişkin (EYT) açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli son dakika açıklaması yaparak, asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT'ye ilişkin yeni açıklamalar yaptı.

BAHÇELİ'DEN 3600 EK GÖSTERGE, ASGARİ ÜCRET VE EYT AÇIKLAMASI

İşte Bahçeli'nin açıklamaları:

24 Haziran seçimlerine girerken hazırlamış olduğumuz beyannamede neyi vaat ettiysek arkasındayız. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi bizim sorumluluğumuzdadır. EYT çözülerek gündemden çıkarılmalıdır.

3600 ek gösterge konusunda hükümete her desteği vereceğiz. 8 milyonun enflasyonu ezdirilmemesi beklentimizdir. İnsanlarımızın haklı taleplerini karşılamak hepimizin zorunluluğundadır.

Asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin enflasyona ezdirilmemeleri beklentimizdir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun enflasyon üzerinde zam belirlemesi MHP'nin samimi çağrısıdır.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Devlet Bahçeli
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