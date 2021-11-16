AK Parti harekete geçti! Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme

AK Parti, pandemi sonrası ve küresel ısınma ile birlikte önemi daha artan enerji güvenliğine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı bir yasa teklifi hazırlıyor. Düzenlemede; 2022'de üretim bandına inecek elektrikli yerli otomobile dönük detaylar de yer alıyor. Faturalardan TRT payı ve enerji fonunu kaldıracak yasa TBMM Başkanlığı'na sunuluyor. Elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının kurulması için altyapı oluşturulacak.

TOGG İÇİN ŞARJ İSTASYONLARI GELİYOR

Elektrikli araçları için şarj hizmetinin sunulması ve şarj istasyonlarının kurulması için alt yapı oluşturulacak.

Ruhsatların verilmesi, benzin istasyonlarındaki gibi yasal alt yapısının oluşturulması, ruhsatlandırılması, kurulum ve işletilmesine dönük detaylar düzenlemede yer alacak.

Petrol Kanunu'na, "Bir arayıcı veya işletmeci, ürettiği petrolün sekizde birini devlet hissesi olarak ödemekle yükümlüdür" ibaresinden sonra gelmek üzere "Cumhurbaşkanı, sekizde birini yüzde 50 oranında artırabilir" hükmünün eklenmesi de planlanıyor.

Lisanssız üretim tesisleri (HES, jeotermal gibi) dağıtım sistemi yanı sıra iletim tesislerini de kullanabilecek.

