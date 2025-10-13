AK Parti hazırlıkları tamamladı! Prim desteğinden emlak rayiç bedeline kadar yeni düzenleme geliyor

Ekonomi yönetimini yılın son çeyreğinde yoğun günler bekliyor. 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi 17 Ekim Cuma günü TBMM'ye sunulacak.AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı istişare toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci'nin açılış konuşması, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sunum yapacak.

Cnbc-e'den Hazal Ateş'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 23 Ekim Perşembe günü de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe sunumunu gerçekleştirecek. Sunumun ardından ise komisyon üyelerinin hazırlanmaları için bir hafta ara verilecek. Bütçe teklifi Kasım ayında Komisyon'da görüşülecek ve Aralık ayında da Genel Kurul'da ele alınarak yıl sonuna kadar yasalaştırılacak.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Orta Vadeli Program'da gelecek yılın bütçesi yüzde 29 artarak 18.9 trilyon lira, bütçe açığının da 2.7 trilyon lira olarak öngörüldü.

AK Parti Grubu'nun üzerinde çalıştığı yeni ekonomi paketinin de bu hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. Sahadan gelen talepler de dikkate alınarak 150 sayfalık bir çalışma hazırlandı.

Pakette, kayıt dışı mücadele kapsamında yeni adımlar, vergi sisteminde bazı istisna, muafiyet, indirimlerin kaldırılması, geçen yıl imalat sektörü hariç yüzde 4'e düşürülen prim desteğinin yüzde 2'ye çekilmesini de içeren birçok başlık yer alacak.



EMLAKTA RAYİÇ BEDELE DÜZENLEME

Ekonomi İşleri Başkanlığı emlak vergilerinde ciddi artışlara neden olan rayiç bedellerin belirlenmesine ilişkin de çalışma yaptı. Rayiç bedele ilişkin yasal düzenlemenin de ekonomi paketi içinde olması bekleniyor. Arsa, arazi takdir komisyonlarca yüksek tutarlı artışların uygulanmaması için üst sınır getirilmesi bekleniyor.