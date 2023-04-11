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AK Parti seçim beyannamesinde ortaya çıktı! 3 yeni müjde: 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi verilecek! Aylık ödemesi 3.125 TL…

11.04.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamede ekonomiye yönelik 3 yeni müjde ortaya çıktı. Hayata geçirilecek üç uygulama kapsamında ev hanımlarının isteğe bağlı emeklilik primlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması, her ailede en az bir çalışanın bulunması için işletmelere prim desteği yapılması planlanıyor. Üçüncü olarak ise yeni evlenecek çiftlere 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz kredi verilecek. Aylık ödemeler ise sadece 3.125 TL olacak.

AK Parti seçim beyannamesinde ortaya çıktı! 3 yeni müjde: 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi verilecek! Aylık ödemesi 3.125 TL…

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti’nin yol haritasını açıkladı.
Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'da milletvekili adaylarının tanıtımı ve seçim beyannamesinin açıklandığı toplantıda ekonomiye ilişkin çok kritik detaylar da netliğe kavuştu. Buna göre Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin hayata geçirileceği ve aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulamasının başlatılacağı ifade edildi.

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında, ev hanımlarının emekliliğine destek sağlanacak. Ayrıca her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması hedeflenirken, yeni evliliklerin teşvik edilmesi planlanıyor.

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İSTEĞE BAĞLI EMEKLİLİKTE DEVLET DESTEĞİ

EYT sonrası emeklilik hayatında Bağ-Kur prim eşitlemesi için de çalışma başlatılırken, yapılan reformlara bir yenisinin daha ekleneceği seçim beyannamesinde yer aldı. Beyannamede en dikkat çeken detaylardan bir tanesi de ev hanımlarının emekliliğine yönelik oldu. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanacağı açıklandı.

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SİGORTA PRİMLERİNİ DEVLET ÖDEYECEK

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında her ailede en az bir çalışanın bulunmasının hedeflendiği belirtilen beyannamede, özel sektör işletmelerinin sigorta primlerinin tamamının belirli bir süreyle devlet tarafından ödeneceği kaydedildi. Programı uygulanırken gençlere öncelik tanınacak.

EVLENECEKLERE FAİZSİZ KREDİ

Yeni evlenecek çiftlerin ev eşyaları ve benzeri harcamaları rahatlıkla yapması, sıkıntı çekmemesi için Aile ve Gençlik Bankası üzerinden 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Krediler için 48 ay vade uygulanacak. Böylece 150 bin lira kredinin 48 ay faizsiz olarak ödenecek aylık taksidi ise 3.125 lira olacak.


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