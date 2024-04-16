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  4. AK Partili Çamlı'nın sıra dışı çıkışı sosyal medyayı salladı! Benzinin 45 lira olmasının sorumlusunu böyle haykırdı: Siz yaptınız oğlum bunları

AK Partili Çamlı'nın sıra dışı çıkışı sosyal medyayı salladı! Benzinin 45 lira olmasının sorumlusunu böyle haykırdı: Siz yaptınız oğlum bunları

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.04.2024 12:06
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Eski AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Benzinin 45 lira olmasına, doğal gazın zamlanmasına tepki gösteren Çamlı bu zamlardan CHP'yi sorumlu tuttu. "Siz yaptınız oğlum bunları" diye bağıran Çamlı'nın sözlerinin devamı da dikkat çekti.

AK Partili Çamlı'nın sıra dışı çıkışı sosyal medyayı salladı! Benzinin 45 lira olmasının sorumlusunu böyle haykırdı: Siz yaptınız oğlum bunları
  1. Dönem AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı Akit TV'de söylediği sözlerle sosyal medyada gündem oldu. Benzinin ve doğal gazın pahalı olduğunu kabul eden Çamlı tüm sorumluluğu CHP'ye yıktı.

Sadece zamlarla ilgili değil Orta Doğu'yla ilgili de konuşan Çamlı bölgedeki karışıklıkları da CHP'ye bağladı.

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Çamlı'nın kısa sürede gündem olan konuşması şu şekilde;

Bir ara demiştim ki 'Zamlar oluyor. Kabul ediyoruz, hükümeti biz yönetiyoruz. Sonunda da dedim ki , bu zamlardaki CHP'nin katkısını neden konuşmuyoruz?' Bütün hepsi çullandılar üzerime 'Hı CHP yaptı' diye. Kılıçdaroğlu ne dedi?

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"SİZ YAPTINIZ OĞLUM BUNLARI"

O zaman görevdeydi. Atatürk'ün koltuğunda oturuyordu. O bile dedi ki, 'Ahmet Hamdi Çamlı zamların sorumlusunu buldu, Kılıçdaroğlu' diye. Düşünesene aklınla. Siz yaptınız oğlum bunları.Bu Orta Doğu'yu bu hale bırak sen Ürdün'ü, İran'ı, Suriye'yi, Şerif Hüseyin'i falan... Gavurlaşmış, gavurlara özenti duyan o kafalarınız çevirdi kardeşim.

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"HER ZAMDA SENİN PAYIN VAR"

Evet yapılan her zamda senin payın var. Neden? Sen verdin çünkü bu toprakları.Bu ülkeyi yönetemediniz. Sizin o müfsit aklınız, fitne aklınız, siyonizm ve masonluktan beslenen midesi ve 2 bacak arasından başka bir yerde çalışmayan o aklınız koca Osmanlı İmparatorluğunu yerle yeksan eden akıl odur. O yerle yeksan oluştan sonra kaçmıştır elimizden bütün doğal gazlar, petrol kaynakları. Şimdi eğer bunlara yapılan bir zam varsa bu konuşulmayacak mı? Bunu konuşmak isteyenlere lafı ağızlarına mı tıkacağız.

"45 LİRAYA BENZİN ALIR MIYDIK?"

Bazı arkadaşlarımız bile 'Ya ne gerek vardı, falan' dedi. Bu doğal gaz bu petrol bugün niye 40 lira 45 lira oldu. Şayet bu aklın dedeleri bu ülkede ihanet etmemiş olsaydı ve doğal gaz, Musul'dur Kerkük'tür bu doğal gazlar bu ümmetin özgürce kullanabildikleri topraklar olsaydı bugün 45 liraya benzin alır mıydık?

Canlı Borsa


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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hamdi Çamlı CHP benzin doğal gaz
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