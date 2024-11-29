AK Partili Dağ'dan asgari ücret mesajı: "Cumhurbaşkanımız da devrede" Dikkat çeken enflasyon vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ TV 100'de Kübra Par ile Ana Haber'e konuk oldu. Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Dağ, asgari ücret ile dikkat çeken bir mesaj verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DA DEVREYE GİRDİ"

Milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili konuşan Dağ, "Bu konuda süreç eskiden beri bellidir. Önümüzde ki hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine başlayacak. Enflasyona ezdirmemek noktasında bir yönetimle artışlar yapıldı. 2021-22-23’te ve orada Bakanlık’ta Cumhurbaşkanımız da devreye girdi. Taraflar konuşacaklar. Bizim bakacağımız nokta çalışanları enflasyona ezdirmemek" dedi.

"RAKAM VERMEM DOĞRU OLMAZ"

Kendisinin rakam vermesinin doğru olmayacağını aktaran Dağ, "Asgari ücretin miktarından daha çok asgari ücret üzerinden yapmış olduğumuz artış, diğer asgari ücret üzerinde gelir alanların da maaş artış oranlarının da buna göre tayin ediliyor olmasıyla hem onları enflasyon karşısında ezdirilmemesi hem de işverenlerin böyle bir yükle karşı karşıya kalmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"KANUN VE MEVZUATA UYMAK DURUMUNDAYIZ"

Kapatılmak istenen belediye kreşleriyle ilgili de konuşan Dağ, “Burada kanuna ve mevzuata uymak durumundayız. ‘İstanbul’daki kreşleri kapatalım da belediye başkanı siyaset yapamasın’ bu kadar basit değil. Uzlaşılmayacak bir konu değil. CHP her konuda kanun teklifi verirken neden bu konuda teklifi vermedi ben de bunu sorguluyorum. Gerekli çalışmayı yaparız. Onların kanun teklifi vermesine gerek kalmaz. Bu meseleyi çözeriz. Her mahalleye bir kreş de yetmiyor daha fazla yapmak gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

"BAHÇELİ'NİN YPAMIŞ OLDUĞU ÇIKIŞ SİYASİ GELENEĞİ İTİBARIYLA CİDDİ BİR ÇIKIŞ"

Devlet Bahçeli’nin “Abdullah Öcalan” çıkışının ardından anket ve kamuoyu sonuçlarını değerlendiren Dağ, elinde bir anket çalışması olmadığını belirterek, "Bu konuda özel bir araştırma benim elimde yok. ARGE başkanlığımız bir araştırma yapmış ve elinde bir veri olabilir. Bizim elimizde veri yok. Veriye dayalı değil de birebir konuşmalarda, teşkilatımızla yaptığımız görüşmelerde insanların bizim samimiyetimizden bir şüpheleri yok. Hem Cumhurbaşkanımızın samimi olarak bir yol yürüdüğünü fark ediyor. Bahçeli’nin yapmış olduğu çıkış siyasi geleneği itibarıyla ciddi bir çıkış. Samimiyetten bir şüphe olmadığı için baktığımızda problem görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

"CHP BİR ÜMİT İSE İZMİR GİBİ BİR YERDE YÜZDE 70 ALMASI LAZIMDI"

Yerel seçim sonuçlarını da değerlendiren Dağ, CHP’nin bir umut olarak görülmediğini belirterek, şunları söyledi:

“Yerel seçimde ilk defa ikinci parti olduk. Bu bir kere 23 yılda 22 yıl iktidar olarak bulunduğunuz bir ülkede bunun bir başarı olduğunu kabul etmek lazım. İktidar olmak yıpratıcı bir süreçtir. Yerel seçimde ben de adaydım. İzmir, Aydın, Kırklareli, Edirne üzerine bir okuma yapayım. Cumhurbaşkanımızın o çıkışını bunlar üzerine bir okuma yaptığımızda CHP büyük bir ümit veren bir siyasi parti olmuş olsaydı bu illerde mevcut oylarını artırmış olması lazımdı. Uzun yıllardır bu illeri CHP yönetiyor. İzmir gibi şehirler dediğinizde uzun yıllardır CHP tarafından neredeyse müsemma olmuş iller pozisyonunda. Buralarda CHP’nin oy kaybettiğini net bir şekilde görüyoruz. CHP’nin bir ümit ve umut pozisyonunda oy almış olsaydı mevcut 25 yıldır yönettiği belediyelerde oylarını arttırmış olması lazımdı, böyle bir seçimdi. Milletin bize mesaj verdiği noktada CHP bir ümit ise bu illerde de mesela İzmir gibi bir yerde yüzde 70 alması lazımdı. Böyle bir durum yok. Mesaj bize, biz onu diyoruz. Bir yerin umut olması değil, bizimle alakalı”