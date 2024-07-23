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AK Partili Elitaş'ın EYT hesabına SGK Uzmanı'ndan sert çıkış: "Bu hesaba göre EYT'liler ayda 75 bin TL emekli aylığı alması lazım!"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.07.2024 09:30
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AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin yaptığı açıklama gündem oldu. Elitaş'ın "EYT'nin maliyeti 300 milyar dolar" açıklaması hesapları karıştırdı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Aziz Çelik, "Ya sayı saymasını bilmiyorlar, ya sayı saymasını bilmiyorlar!" sözleriyle sert çıkış yaptı.

AK Partili Elitaş'ın EYT hesabına SGK Uzmanı'ndan sert çıkış: "Bu hesaba göre EYT'liler ayda 75 bin TL emekli aylığı alması lazım!"

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın "EYT ile ilgili kısım, EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar. 6 Şubat depreminin Türkiye'ye imalat maliyeti 60 milyar dolar. Toplumda bir konses oluştu. Kimse itiraz etmedi. 2023 yılında 2,5 milyon kişi emekli olabilecekti. 2028 yılında da 4.8 milyon kişiye çıkacaktı. Muhtemelen şu an 3 milyona yakın kişi EYT'den emekli oldu." açıklaması tartışmalara neden oldu. SGK Uzmanı Aziz Çelik, "Yanlış okumadınız EYT'nin 5 yıllık maliyeti üç yüz milyar ABD dolarıymış! Ya sayı saymasını bilmiyorlar, ya sayı saymasını bilmiyorlar! Bu hesaba göre EYT'liler ayda 75 bin TL emekli aylığı alması lazım!" değerlendirmesini yaptı.

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"YA SAYI SAYMASINI BİLMİYORLAR, YA SAYI SAYMASINI BİLMİYORLAR!"

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mustafa Elitaş'a göre EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolarmış! Yanlış okumadınız EYT'nin 5 yıllık maliyeti üç yüz milyar ABD dolarıymış! Ya sayı saymasını bilmiyorlar, ya sayı saymasını bilmiyorlar! Bu hesaba göre EYT'liler ayda 75 bin TL emekli aylığı alması lazım! 300 milyar dolar/5 yıl =60 milyar dolar! Yani yıllık EYT maliyeti maliyet 60 milyar dolar diyor Elitaş! 60 milyar dolar x 33 TL= 2 trilyon TL eder!

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"EYT'Lİ EMEKLİLERE AYDA EN AZ 75 BİN TL ÖDENİYOR OLMASI LAZIM"

Ortalama yıllık EYT maliyeti 2 trilyon TL üzerinden şimdi 2024 için bir hesap yapalım: Yıllık 2 trilyon/12 ay=165 milyar TL (aylık EYT maliyeti) 5 yıllık ortalamada yaklaşık 2,2 milyon EYT'li olduğunu varsayarsak 2024 yılında EYT'li emeklilere ayda en az 75 bin TL ödeniyor olması lazım." ifadesini kullandı.

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Çelik şunları kaydetti:

"165 milyar lira/2,5 milyon EYT'li= 75 bin TL (bayram ikramiyeleri dahil) Ey EYT'liler Elitaş'a göre ayda yaklaşık 75 bin lira emekli aylığı alıyormuşsunuz! Ülke ekonomisini de bu hesaplala mı yönetiyorsunuz? Palavra, gerçek dışı bir maliyet hesabı!"

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Anahtar Kelimeler:
EYT maliyet SGK uzmanı
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