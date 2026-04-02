AK Partili isim açıkladı! Yeni bir resmi tatil geliyor: Tarih verdi

Geçtiğimiz yıl ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde İstanbul’da kutlanan Nevruz, bu yıl Gaziantep’te kutlandı. Doğanın uyanışı ile başlayan kutlamalar ile Nevruz gününün resmi tatil olup olmayacağı tartışmaları yeniden başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’ın hazırlayıp sunduğu “Anadolu Soruyor” programında, Nevruz’un Türkiye’de resmi bayram olarak ilan edileceğini duyurdu.

NE ZAMAN RESMİ TATİL OLACAK?

Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok çalışma yürütüldüğünü belirterek, Nevruz’un artık Türk dünyasının ortak bayramı olarak resmiyet kazanacağını ifade etti.

Zorlu, vatandaşların büyük bir heyecanla beklediği bu adımın, önümüzdeki aylarda somut bir yasal statüye kavuşacağını söyledi.