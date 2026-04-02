AK Partili isim açıkladı! Yeni bir resmi tatil geliyor: Tarih verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu katıldığı bir programda yeni bir resmi tatilin haberini verdi. Zorlu, Nevruz’un Türkiye’de resmi bayram olarak ilan edileceğini açıkladı.

AK Partili isim açıkladı! Yeni bir resmi tatil geliyor: Tarih verdi
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Geçtiğimiz yıl ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde İstanbul’da kutlanan Nevruz, bu yıl Gaziantep’te kutlandı. Doğanın uyanışı ile başlayan kutlamalar ile Nevruz gününün resmi tatil olup olmayacağı tartışmaları yeniden başladı.

AK Partili isim açıkladı! Yeni bir resmi tatil geliyor: Tarih verdi 1

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’ın hazırlayıp sunduğu “Anadolu Soruyor” programında, Nevruz’un Türkiye’de resmi bayram olarak ilan edileceğini duyurdu.

NE ZAMAN RESMİ TATİL OLACAK?

Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok çalışma yürütüldüğünü belirterek, Nevruz’un artık Türk dünyasının ortak bayramı olarak resmiyet kazanacağını ifade etti.

AK Partili isim açıkladı! Yeni bir resmi tatil geliyor: Tarih verdi 2

Zorlu, vatandaşların büyük bir heyecanla beklediği bu adımın, önümüzdeki aylarda somut bir yasal statüye kavuşacağını söyledi.

resmi tatil Nevruz nevruz hangi gün
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

