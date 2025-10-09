AK Partili isim 'Emeklilik yaşı düşük' demişti! Uzman isim 'Artık mümkün değil' diyerek açıkladı

Emeklilik yaşı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin açıklamalarının ardından gündem oldu. Zeybekci, "Bu konuda, gelecek nesillere ‘ihanet’ denebilecek kadar iddialı bir söz söyleyebiliriz. Emeklilik yaşıyla ilgili bir düzenleme orada yok" şeklinde konuşmuştu. Zeybekci'nin açıklamasının ardından emeklilik yaşı yükselecek mi sorusu da akıllara geldi.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise Dünya Gazetesindeki köşesinde, bugün sigortalı olan birinin 65 yaşından önce emekli olamadığını kaydetti ve, "Yani Türkiye artık erken emeklilik ülkesi değil; aksine Avrupa ülkeleriyle aynı yaş standardına geçmiş durumda" dedi.

SİSTEM DEĞİŞMİŞTİ

Emeklilik sisteminin 1 Mayıs 2008 itibarıyla köklü bir değişim yaşadığını aktaran Erdursun, bu tarih sonrasında emeklilik yaşının prim gününü tamamlama yılına göre kademeli biçimde belirlendiğini söyledi.

Bugün sigortalı olan birinin prim gününü 2045 yılında tamamladığını söyleyen Erdursun, kadın çalışanın 63; erkek çalışanın ise 65 yaşında emekli olacağını söyledi. 9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arasının önümüzdeki yıllarda peyderpey emekli olacağını böylece emeklilik sisteminin 2008 sonrası kurallarına geçeceğini belirtti.



ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ?

Erdursun, EYT için 2 milyon kişişinin prim gününü doldurmayı beklediğini ifade ederek, 8 Eylül 1999 ve öncesinin kapsanıldığının altını çizdi. 20 yaşındaki bir sigortalı için tablonun net olduğunu vurgulayan Erdursun, 7.200 prim gününü tamamlamanın 2045'e denk geldiğini vurguladı. Erdursun, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"2045 yılına göre kadınlar 63, erkekler 65 yaşında emekli olabiliyor. Bağ-Kur veya Emekli Sandı­ğı’na tabi bir kişi ise 9.000 gün prim şartını 25 yılda tamamlayabileceği için doğrudan 65 yaşında emekli olacak. Kısacası, 2025 yılında sigortalı olan bir kişi için erken emeklilik artık mümkün değil. Türkiye, 65 yaş sistemine geçmiş durumda"