FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

AK Partili isim 'Emeklilik yaşı düşük' demişti! Uzman isim 'Artık mümkün değil' diyerek açıkladı

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, verdiği bir röportajda emeklilik yaşının düşük olduğunu belirtti. Zeybekci'nin açıklamasının ardından 'Emeklilik yaşı yükseltilecek mi?' sorusu akıllara geldi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye'deki emeklilik yaşı ile ilgili detaylı bilgi verdi. İşte detaylar...

AK Partili isim 'Emeklilik yaşı düşük' demişti! Uzman isim 'Artık mümkün değil' diyerek açıkladı
Ezgi Sivritepe

Emeklilik yaşı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin açıklamalarının ardından gündem oldu. Zeybekci, "Bu konuda, gelecek nesillere ‘ihanet’ denebilecek kadar iddialı bir söz söyleyebiliriz. Emeklilik yaşıyla ilgili bir düzenleme orada yok" şeklinde konuşmuştu. Zeybekci'nin açıklamasının ardından emeklilik yaşı yükselecek mi sorusu da akıllara geldi.

AK Partili isim Emeklilik yaşı düşük demişti! Uzman isim Artık mümkün değil diyerek açıkladı 1

SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise Dünya Gazetesindeki köşesinde, bugün sigortalı olan birinin 65 yaşından önce emekli olamadığını kaydetti ve, "Yani Türkiye artık erken emeklilik ülkesi değil; aksine Avrupa ülkeleriyle aynı yaş standardına geçmiş durumda" dedi.

SİSTEM DEĞİŞMİŞTİ

Emeklilik sisteminin 1 Mayıs 2008 itibarıyla köklü bir değişim yaşadığını aktaran Erdursun, bu tarih sonrasında emeklilik yaşının prim gününü tamamlama yılına göre kademeli biçimde belirlendiğini söyledi.

AK Partili isim Emeklilik yaşı düşük demişti! Uzman isim Artık mümkün değil diyerek açıkladı 2

Bugün sigortalı olan birinin prim gününü 2045 yılında tamamladığını söyleyen Erdursun, kadın çalışanın 63; erkek çalışanın ise 65 yaşında emekli olacağını söyledi. 9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arasının önümüzdeki yıllarda peyderpey emekli olacağını böylece emeklilik sisteminin 2008 sonrası kurallarına geçeceğini belirtti.
AK Partili isim Emeklilik yaşı düşük demişti! Uzman isim Artık mümkün değil diyerek açıkladı 3

ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ?

Erdursun, EYT için 2 milyon kişişinin prim gününü doldurmayı beklediğini ifade ederek, 8 Eylül 1999 ve öncesinin kapsanıldığının altını çizdi. 20 yaşındaki bir sigortalı için tablonun net olduğunu vurgulayan Erdursun, 7.200 prim gününü tamamlamanın 2045'e denk geldiğini vurguladı. Erdursun, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
AK Partili isim Emeklilik yaşı düşük demişti! Uzman isim Artık mümkün değil diyerek açıkladı 4

"2045 yılına göre kadınlar 63, erkekler 65 yaşında emekli olabiliyor. Bağ-Kur veya Emekli Sandı­ğı’na tabi bir kişi ise 9.000 gün prim şartını 25 yılda tamamlayabileceği için doğrudan 65 yaşında emekli olacak. Kısacası, 2025 yılında sigortalı olan bir kişi için erken emeklilik artık mümkün değil. Türkiye, 65 yaş sistemine geçmiş durumda"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladıVİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
BM'den kritik mineraller için sorumlu finansman ve yatırım çağrısıBM'den kritik mineraller için sorumlu finansman ve yatırım çağrısı

Anahtar Kelimeler:
bağkur emekli emeklilik yaşı ssk Özgür Erdursun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.