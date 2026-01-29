FİNANS

AK Partili milletvekilinden 'maaş yetmiyor' çıkışı: "Buyurun siz altından kalkın" Meclis lokantası açıklaması da gündem oldu

Melih Kadir Yılmaz

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, milletvekili maaşı açıklamasıyla gündem oldu. Vekil maaşının yetmediğini savunan Özcan, "Ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim. Sen de gel, bunları bir ay içerisinde idare et. Bir daha söylüyorum, herkese verebilirim. Benim yaşadığım giderleri ve gelirimi size vereceğim. Buyurun, siz bu işin altından kalkın, çıkın" dedi. Meclis lokantasıyla ilgili de konuşan Özcan, "Sizin yüzünüzden zam yaptılar, zamlı yiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birincil konularından biri ekonomik durum. Özellikle asgari ücret ile en düşük emekli aylığı üzerinden çıkan tartışmalar sürerken, AK Parti Tekirdağ Milletvekil Mestan Özcan'ın yaptığı maaş çıkışı kısa sürede gündem oldu.

VEKİL MAAŞI ÇIKIŞI: "GELRLERİMİ GİDERLERİMİ SİZE VERECEĞİM BUYURUN SİZ ALTINDAN KALKIN"

Özcan, Çorlu'da düzenlediği yemekte gazetecilerle bir araya geldi ve soruları yanıtladı. 'Milletvekili maaşı' ile ilgili gelen soruya yanıt veren Özcan şunları söyledi:

"Şöyle söyleyeyim; Ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim. Sen de gel, bunları bir ay içerisinde idare et. Bir daha söylüyorum, herkese verebilirim. Benim yaşadığım giderleri ve gelirimi size vereceğim. Buyurun, siz bu işin altından kalkın, çıkın. Başka bir şey söylemiyorum. Şöyle zannediyorlar, arabayı devlet veriyor sanıyorlar milletvekillerine. Hayır, devlet araba vermiyor. Arabanın mazotunu veriyor sanıyorlar. Hayır, arabanın mazotunu falan da vermiyor. 'Uçaklar size bedava' diyorlar. Hayır, hiç bedava uçak falan yok. İndirimli var ama çok basit bir indirim. Normalde 3 bin lira olan bilet 2 bin 900, 2 bin 800 lira oluyor. Yani 100-200 lira"

"MECLİS LOKANTASINA SİZİN YÜZÜNÜZDEN 5 DEFA ZAM YAPTILAR"

Meclis lokantasında yemekelerin ucuz olduğuna yönelik gelen soruya ise, " Hepsine zam yaptılar. Sizin yüzünüzden zamlı yiyoruz. Söyleye söyleye 5 defa zam yaptılar. Ben misafirhanede kalıyorum, hep zam yaptılar. Bir daha söylüyorum. Bir dahaki dönemde siz de milletvekili olun, gelin. Bakın, ben size söylüyorum, çalışmadan da ben vereyim. Siz birkaç ay değerlendirin" dedi.

Özcan bu açıklamaları kısa sürede gündem oldu ve sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi.

