FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 01 Eylül Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

01 Eylül 2026 itibarıyla Türkiye'deki benzin fiyatı 74.36 TL, motorin fiyatı ise 81.06 TL olarak belirlenmiştir. Fiyatlar, tarımsal faaliyetler ve taşımacılık sektöründe önemli bir etkiye sahiptir. Büyük şehirlerde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları bayilere göre değişiklik göstermektedir.

Akaryakıt fiyatları! 01 Eylül Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

01 Eylül 2026 itibarıyla benzin fiyatı 74.36 TL, motorin fiyatı ise 81.06 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatlarının benzinle arasındaki fark, tarımsal faaliyetler üzerinde belirleyici bir etkisi vardır. Ayrıca taşımacılık sektöründe de benzer etkileri görmek mümkündür. Bu fiyatlar, ülke genelindeki ekonomik gelişmelere bağlı olarak her gün değişim göstermektedir. Kullanıcıların bütçeleri bu durumdan doğrudan etkilenmektedir.

Türkiye genelinde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. Fiyatlar, bayilere göre değişiklik göstermektedir. Dağıtıcılar, bayilerini için tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum, akaryakıt alışverişlerinde tüketicilere çeşitli alternatifler sunmaktadır. Tüketiciler, bulundukları şehirdeki pompa fiyatlarını karşılaştırarak en uygun seçeneği bulma şansı elde ederler.

Akaryakıt pompa fiyatları, zam ve indirimler ile sürekli değişim göstermektedir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi birçok şehirde benzin fiyatları bayiler arasında farklılık arz edebilir. Her bir bayi, kendi fiyatını belirleme hakkına sahiptir. Dağıtıcılar, kendi bayileri için tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, fiyatların daha düzenli hale gelmesini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 01 Eylül Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hobi olsun diye başladı! Yıllar içinde üretimini katladı, hedefini büyüttüHobi olsun diye başladı! Yıllar içinde üretimini katladı, hedefini büyüttü
Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 1 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altınıAltın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 1 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
81.06
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
74.36
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
40.42
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.28
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.19
Gazyağı
81.45
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Arif Kocabıyık tır dorsesinin altında yakalandı

Arif Kocabıyık tır dorsesinin altında yakalandı

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.