Akaryakıt fiyatları! 2 Ekim Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?

02 Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatları dikkat çekici bir şekilde belirlenmiştir. Benzin fiyatı 84,575 TL olarak kaydedildi. Motorin fiyatı ise 97,175 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, sürücüler için akaryakıt maliyetlerinin önemli bir konu haline geldiğini göstermektedir.

Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlere bağlı olarak sürekli değişim göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin fiyatları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Fiyatlar, serbest piyasa koşullarıyla belirlenmektedir. Dağıtıcılar, kendi bayileri için belirli bir tavan fiyat uygulayabilmektedir. Bu durum, fiyatların dalgalı olmasına neden olmaktadır.