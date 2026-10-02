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Akaryakıt fiyatları! 2 Ekim Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?

02 Ekim 2026 itibarıyla benzin ve motorin fiyatları sürücüleri zorluyor. Benzin fiyatı 84,575 TL, motorin fiyatı ise 97,175 TL olarak kaydedildi. Bu durum, akaryakıt maliyetlerini daha da artırarak, özellikle büyük şehirlerde fiyat dalgalanmalarını etkiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde benzin fiyatları arasındaki farklılık, serbest piyasa koşullarına ve dağıtıcıların uyguladığı tavan fiyatlara bağlı olarak değişiyor.

Akaryakıt fiyatları! 2 Ekim Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?

02 Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatları dikkat çekici bir şekilde belirlenmiştir. Benzin fiyatı 84,575 TL olarak kaydedildi. Motorin fiyatı ise 97,175 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, sürücüler için akaryakıt maliyetlerinin önemli bir konu haline geldiğini göstermektedir.

Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlere bağlı olarak sürekli değişim göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin fiyatları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Fiyatlar, serbest piyasa koşullarıyla belirlenmektedir. Dağıtıcılar, kendi bayileri için belirli bir tavan fiyat uygulayabilmektedir. Bu durum, fiyatların dalgalı olmasına neden olmaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 2 Ekim Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
97.18
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
84.58
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
47.57
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
68.75
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
50.51
Gazyağı
94.73
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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