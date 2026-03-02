FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 02 Mart Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

02 Mart 2026 tarihi itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları, büyük şehirlerdeki akaryakıt alım maliyetlerini belirliyor. Benzin fiyatları 58.315 TL, motorin fiyatları ise 60.35125 TL olarak belirlendi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde yaşanan fiyat dalgalanmaları, kullanıcıların bütçelerini doğrudan etkiliyor. Dağıtıcılar, bayi bazında çeşitli fiyatlandırma stratejileriyle piyasa koşullarını şekillendiriyor. Bu durum, akaryakıt alımını daha da kritik hale getiriyor.

Cansu Çamcı

02 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatları 58.315 TL, motorin fiyatları ise 60.35125 TL olarak belirlenmiştir. Güncel fiyatlar, akaryakıt piyasasında sıkça yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak değişebilir. Kullanıcılar için akaryakıt alımı önemli bir maliyet kalemi. Bu fiyatların ne denli kritik olduğu açıktır. Özellikle büyük şehirlerde, akaryakıt fiyatları üzerindeki değişimler, bütçeleri doğrudan etkileyebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropoller bu durumu en iyi yansıtan örneklerdir.

Akaryakıt pompa fiyatları, piyasa koşullarına bağlı olarak gün geçtikçe değişiklik gösterebilir. Türkiye’deki büyük şehirlerde, benzin ve motorin fiyatları arasında bayilere göre belirgin farklılıklar yaşanabilir. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde kendi bayileri için tavan fiyatları belirleme hakkına sahiptir. Bu yüzden şehirler arasında fiyat farkları kaçınılmaz olabilmektedir.

Akaryakıt fiyatları, zam ve indirimlerle sürekli olarak dalgalanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, benzin ve motorin fiyatları bayi bazında farklılık gösterebilir. Serbest piyasa koşullarında oluşan bayi fiyatları, dağıtıcılar tarafından belirlenen tavan fiyatlarla yönlendirilmektedir. Bu durum, kullanıcıların alım gücünü de etkilemektedir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
60.35
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
58.32
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.99
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.77
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.23
Gazyağı
50.53
