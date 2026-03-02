Akaryakıt fiyatları! 02 Mart Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

02 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatları 58.315 TL, motorin fiyatları ise 60.35125 TL olarak belirlenmiştir. Güncel fiyatlar, akaryakıt piyasasında sıkça yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak değişebilir. Kullanıcılar için akaryakıt alımı önemli bir maliyet kalemi. Bu fiyatların ne denli kritik olduğu açıktır. Özellikle büyük şehirlerde, akaryakıt fiyatları üzerindeki değişimler, bütçeleri doğrudan etkileyebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropoller bu durumu en iyi yansıtan örneklerdir.

