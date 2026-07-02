Akaryakıt fiyatları! 02 Temmuz Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

02 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.79125 TL'dir. Motorin fiyatı ise 64.575 TL'den satılmaktadır. Enerji piyasasında yaşanan dalgalanmalar, bu fiyatların belirlenmesinde rol oynamaktadır. Son dönemde petrol fiyatlarındaki artışlar dikkat çekmektedir. Ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemektedir. Bu durum, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişim göstermesine yol açmaktadır. Sürücüler, fiyatların günlük bazda nasıl değiştiğini takip etmek zorundadır.

Akaryakıt fiyatları yerel bazda farklılık gösterebilir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları görülmektedir. Her şehirde farklı bayi ve dağıtıcı politikaları etkilidir. Bu durum, fiyatların değişmesine neden olmaktadır. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için tavan fiyatlar belirlemektedir. Bu fiyatlar, piyasada yer alan fiyatları kontrol etmeye yardımcı olabilir. Ancak bu, tüketicilerin pompa fiyatlarını etkileyebilmektedir. Akaryakıt alırken fiyatları karşılaştırmak, her zaman faydalıdır.