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Akaryakıt fiyatları! 02 Temmuz Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

02 Temmuz 2026 itibarıyla benzin 62.79125 TL, motorin ise 64.575 TL'den satılmaktadır. Enerji piyasasındaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki artışlar, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde etkili olmaktadır. Yerel düzeyde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için tavan fiyatlar belirlerken, sürücülerin pompa fiyatlarını karşılaştırması faydalı olmaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 02 Temmuz Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

02 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.79125 TL'dir. Motorin fiyatı ise 64.575 TL'den satılmaktadır. Enerji piyasasında yaşanan dalgalanmalar, bu fiyatların belirlenmesinde rol oynamaktadır. Son dönemde petrol fiyatlarındaki artışlar dikkat çekmektedir. Ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemektedir. Bu durum, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişim göstermesine yol açmaktadır. Sürücüler, fiyatların günlük bazda nasıl değiştiğini takip etmek zorundadır.

Akaryakıt fiyatları yerel bazda farklılık gösterebilir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları görülmektedir. Her şehirde farklı bayi ve dağıtıcı politikaları etkilidir. Bu durum, fiyatların değişmesine neden olmaktadır. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için tavan fiyatlar belirlemektedir. Bu fiyatlar, piyasada yer alan fiyatları kontrol etmeye yardımcı olabilir. Ancak bu, tüketicilerin pompa fiyatlarını etkileyebilmektedir. Akaryakıt alırken fiyatları karşılaştırmak, her zaman faydalıdır.

Akaryakıt fiyatları! 02 Temmuz Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.58
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.79
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
32.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.82
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.39
Gazyağı
61.3
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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