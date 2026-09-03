FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 03 Eylül Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 03 Eylül 2026 itibarıyla sırasıyla 74,37 TL ve 81,10 TL olarak belirlendi. Ancak akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar, fiyatların değişken olmasına neden oluyor. Şehirler arasında fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bayilere göre fiyatlar değişebiliyor. Bu durum, arz-talep dengesi ile uluslararası petrol fiyatlarının etkisiyle şekilleniyor.

Akaryakıt fiyatları! 03 Eylül Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları, 03 Eylül 2026 itibarıyla 74,36875 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 81,1025 TL düzeyindedir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlı olarak gün içinde değişiklik gösterebilir. Benzin ve motorin fiyatları genel bir çerçeve çizer. Ancak şehirler arasında fiyat farklılıkları görülebilir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bayilere göre fiyatlar değişir.

Akaryakıt fiyatları sürekli bir değişim içindedir. Çeşitli faktörler fiyatları etkiler. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki dağıtıcılar tavan fiyat belirleyebilmektedir. Bu uygulama bayilik sözleşmeleri çerçevesinde yürütülmektedir. Fiyatların belirlenmesinde arz-talep dengesi büyük bir etkiye sahiptir. Öte yandan, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurları da önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, akaryakıt fiyatları dalgalı bir seyir izler.

Akaryakıt fiyatları! 03 Eylül Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli ve memur maaş zammı için 2 aylık enflasyon farkı belli olduEmekli ve memur maaş zammı için 2 aylık enflasyon farkı belli oldu
CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladıCANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
81.1
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
74.37
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
40.42
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.28
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.19
Gazyağı
85.63
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"ABD toprağı sayılır" demişti! Trump yeni talebini açıkladı

"ABD toprağı sayılır" demişti! Trump yeni talebini açıkladı

Havalimanı krizi sonrası iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor

Havalimanı krizi sonrası iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu

İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu

Faizler düşmeden ev alınır mı? Mert Başaran’dan yatırım uyarısı: ‘İnanılmaz rakamlara çıktı'

Faizler düşmeden ev alınır mı? Mert Başaran’dan yatırım uyarısı: ‘İnanılmaz rakamlara çıktı'

Uber'de dev çıkarma: Personelin yüzde 10'u işten çıkarılacak

Uber'de dev çıkarma: Personelin yüzde 10'u işten çıkarılacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.