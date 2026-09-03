Akaryakıt fiyatları! 03 Eylül Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları, 03 Eylül 2026 itibarıyla 74,36875 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 81,1025 TL düzeyindedir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlı olarak gün içinde değişiklik gösterebilir. Benzin ve motorin fiyatları genel bir çerçeve çizer. Ancak şehirler arasında fiyat farklılıkları görülebilir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bayilere göre fiyatlar değişir.

Akaryakıt fiyatları sürekli bir değişim içindedir. Çeşitli faktörler fiyatları etkiler. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki dağıtıcılar tavan fiyat belirleyebilmektedir. Bu uygulama bayilik sözleşmeleri çerçevesinde yürütülmektedir. Fiyatların belirlenmesinde arz-talep dengesi büyük bir etkiye sahiptir. Öte yandan, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurları da önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, akaryakıt fiyatları dalgalı bir seyir izler.