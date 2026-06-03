Akaryakıt fiyatları! 03 Haziran Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları 03 Haziran 2026 itibarıyla 63,45 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 66,29 TL'dir. Akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar devam ediyor. Bu fiyatlar, piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, küresel enerji fiyatları da önemli bir faktördür. Sürücüler için bu durum maliyet hesaplamalarında etkili bir rol oynuyor. Ulaşımın sürdürülebilirliği açısından bu fiyatlar dikkate alınmalıdır.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. Farklı fiyatlar, bayilerin uygulamalarından kaynaklanıyor. Serbest piyasa koşulları altında fiyatlar oluşuyor. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için tavan fiyatlar belirliyor. Bu tavan fiyatlar, akaryakıt fiyatlarının üst sınırını etkiliyor. Tüketicilerin akaryakıt alırken dikkatli olmaları önemlidir. Fiyat karşılaştırması yapmak, akıllıca bir yaklaşım olacaktır.