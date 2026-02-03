Akaryakıt fiyatları! 03 Şubat Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

03 Şubat 2026 tarihinde benzin fiyatları 55,31 TL/litre olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatları ise 57,42 TL/litre seviyesindedir. Enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesine yol açmaktadır. Bu durum, sürücüler ve işletme sahipleri için önemli bir maliyet kalemi oluşturmaktadır. Fiyatların yükselmesi ya da düşmesi, piyasa koşullarıyla döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarına bağlı olarak değişir.

Büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük metropollerde bu farklılıklar belirgin şekilde hissedilmektedir. Serbest piyasa koşullarında oluşan bayi fiyatları arasında değişiklikler yaşanmaktadır. Dağıtıcılar, kendi bayileri için tavan fiyatları belirleyebilir. Bu nedenle sürücülerin akaryakıt alımında dikkatli olmaları ve fiyatları karşılaştırmaları önemlidir.