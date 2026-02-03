FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 03 Şubat Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

03 Şubat 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 55,31 TL/litre, motorin fiyatları ise 57,42 TL/litre olmuştur. Enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine yol açmaktadır. Büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. Sürücülerin akaryakıt alımında dikkatli olmaları ve fiyat karşılaştırması yapmaları gerekmektedir. Piyasa koşulları, döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarını etkilemektedir.

03 Şubat 2026 tarihinde benzin fiyatları 55,31 TL/litre olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatları ise 57,42 TL/litre seviyesindedir. Enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesine yol açmaktadır. Bu durum, sürücüler ve işletme sahipleri için önemli bir maliyet kalemi oluşturmaktadır. Fiyatların yükselmesi ya da düşmesi, piyasa koşullarıyla döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarına bağlı olarak değişir.

Büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük metropollerde bu farklılıklar belirgin şekilde hissedilmektedir. Serbest piyasa koşullarında oluşan bayi fiyatları arasında değişiklikler yaşanmaktadır. Dağıtıcılar, kendi bayileri için tavan fiyatları belirleyebilir. Bu nedenle sürücülerin akaryakıt alımında dikkatli olmaları ve fiyatları karşılaştırmaları önemlidir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.42
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
55.31
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.34
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.84
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.63
Gazyağı
50.09
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
