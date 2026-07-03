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Akaryakıt fiyatları! 03 Temmuz Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

03 Temmuz 2026 itibarıyla benzin ve motorin fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde belirli seviyelere ulaştı. Benzin fiyatı 62.80125 TL olurken, motorin 64.585 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, enerji maliyetleri ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı değişkenlik göstermektedir. Tüketicilerin bu değişimlere dikkat etmesi önem taşıyor, zira fiyatlar bayi bazında farklılık gösterebilir.

Akaryakıt fiyatları! 03 Temmuz Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

03 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.80125 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 64.585 TL oldu. Bu fiyatlar, akaryakıt pazarındaki dalgalanmaların bir yansımasıdır. Enerji maliyetleri ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişiklikler doğrudan etkili olmaktadır. Sürücüler bu durumdan farklı şekillerde etkilenmektedir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde tüketiciler, akaryakıt fiyatlarının bayiler arasında değişebileceğini bilmelidir. Genel piyasa koşulları doğrultusunda belirlenen akaryakıt pompa fiyatları her şehirde farklılık gösterebilir. Bu fiyatlar zaman zaman zam ve indirimlere tabi olabilir. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için tavan fiyat belirleyerek çeşitli fiyat uygulamaları yapar. Bu durum, tüketicileri etkileyebilir.

Akaryakıt pompa fiyatları sürekli olarak zam ve indirimlere bağlı olarak değişime uğramaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık arz edebilir. Serbest piyasa koşulları altında bayilik sözleşmeleriyle dağıtıcılar tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu nedenle akaryakıt alırken fiyatların nereden alındığına dikkat etmek önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 03 Temmuz Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.59
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.8
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
32.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.82
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.39
Gazyağı
61.3
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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