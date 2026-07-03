Akaryakıt fiyatları! 03 Temmuz Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

03 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.80125 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 64.585 TL oldu. Bu fiyatlar, akaryakıt pazarındaki dalgalanmaların bir yansımasıdır. Enerji maliyetleri ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişiklikler doğrudan etkili olmaktadır. Sürücüler bu durumdan farklı şekillerde etkilenmektedir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde tüketiciler, akaryakıt fiyatlarının bayiler arasında değişebileceğini bilmelidir. Genel piyasa koşulları doğrultusunda belirlenen akaryakıt pompa fiyatları her şehirde farklılık gösterebilir. Bu fiyatlar zaman zaman zam ve indirimlere tabi olabilir. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için tavan fiyat belirleyerek çeşitli fiyat uygulamaları yapar. Bu durum, tüketicileri etkileyebilir.

Akaryakıt pompa fiyatları sürekli olarak zam ve indirimlere bağlı olarak değişime uğramaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık arz edebilir. Serbest piyasa koşulları altında bayilik sözleşmeleriyle dağıtıcılar tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu nedenle akaryakıt alırken fiyatların nereden alındığına dikkat etmek önemlidir.