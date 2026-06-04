Akaryakıt fiyatları! 04 Haziran Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

04 Haziran 2026 tarihli verilere göre benzin fiyatları 63,44875 TL’dir. Motorin fiyatları ise 66,295 TL seviyesindedir. Bu fiyatlar kullanıcılar için önemli bir maliyet oluşturur. Akaryakıtın günlük yaşamda etkisi hissedilmektedir. Ulaşım giderlerindeki artış, fiyatların yukarı yönlü seyrine neden olabilir.

Benzin ve motorin fiyatları Türkiye’nin farklı şehirlerinde değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde akaryakıt fiyatları bayilere göre de farklılık arz edebilir. Dağıtıcılar, bayiler için tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum fiyatların belirlenmesinde etkili olmaktadır. Rekabet ve fiyat istikrarı da bu süreçten etkilenmektedir.

Akaryakıt pompa fiyatları, zam ve indirimlerle günlük değişiklikler gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde benzin fiyatları bayilere göre değişiklik arz edebilir. Piyasa koşulları ve tedarik zincirindeki durumlar, akaryakıt fiyatlarını etkilemektedir. Dağıtıcılar tarafından belirlenen tavan fiyatlar, fiyat dengesine katkı sağlamaktadır.