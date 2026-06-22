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Yerli temizlik devi resmi olarak iflasını açıkladı

Geçtiğimiz yıl Rekabet Kurumu tarafından idari para cezasına çarptırılan, Vindex markasının üreticisi Vnd Global Plastik Anonim Şirketi’nin resmi olarak iflası açıklandı.

Yerli temizlik devi resmi olarak iflasını açıkladı
Cansu Çamcı

Türkiye’nin temizlik ve hijyen markalarından Vindex’in üretici firması Vnd Global Plastik, içine düştüğü ekonomik darboğazı aşamayarak iflas etti. Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin aldığı iflas kararı, Ankara Batı İcra Dairesi tarafından resmen ilan edildi.

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından paylaşılan resmi ilanda, şirketin iflasının resmen açıldığı belirtildi.

Yayınlanan ilanda şu yasal ifadelere yer verildi:

Yukarıda adres ve sicil numaraları yazılı Vnd Global Plastik Anonim Şirketi'nin Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 13/05/2026 tarih ve 2026/338 Esas sayılı kararı ile iflasına, iflasın aynı tarih ve saat 15:28'da açılmasına karar verilmiştir.
İİK.nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Yerli temizlik devi resmi olarak iflasını açıkladı 1

YÜZDE YÜZ YERLİ ÜRETİM YAPIYORDU

İflas bayrağını çeken Vnd Global Plastik, sektörde Vindex markasıyla biliniyordu. Geniş bir pazar payına sahip olan şirket, özellikle şu ürün gruplarının üretimiyle

Türkiye genelinde tanınan bir hijyen markası haline gelmişti:

-Temizlik setleri

-Mikofiber bezler

-Gıda muhafaza ürünleri

-Haber Sonu

REKABET KURUMU CEZASI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Mali dengeleri bozulan yerli üretici, geçtiğimiz yıl Rekabet Kurumu'nun radarına takılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında, temizlik malzemesi üreten şirketlerin aralarında hakim durumu kullanarak bilgi değişimi yolu ile kanunu ihlal ettiği tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu temizlik
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