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Akaryakıt fiyatları! 04 Temmuz Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

4 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.8225 TL, motorin fiyatı ise 64.60625 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak sık sık değişiyor. Bu durum, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklı fiyatlandırmalara neden oluyor. Dağıtıcı firmaların etkisiyle oluşan tavan fiyatlar, rekabet ortamını da şekillendiriyor. Tüketicilerin gaz istasyonları arasında fiyat araştırması yapması gerekiyor.

Akaryakıt fiyatları! 04 Temmuz Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

4 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.8225 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 64.60625 TL oldu. Akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak sık sık değişiyor. Bu durum, yerel bayilerde farklı fiyatlandırmaların ortaya çıkmasına neden oluyor. Özellikle büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde belirgin fiyat farklılıkları görülüyor. Vatandaşlar, gaz istasyonları arasında fiyat farklarıyla karşılaşıyor.

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde zam ve indirimlerin yanı sıra dağıtıcı firmaların etkisi önemlidir. Dağıtıcılar, bayilere tavsiye edilen tavan fiyatlar belirler. Bu durum rekabet ortamını şekillendirebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar oluşuyor. Farklı istasyonlar, tüketicilerin fiyat araştırması yapmasını gerektiriyor. Bu nedenle fiyatları takip etmek önem kazanıyor.

Akaryakıt fiyatları! 04 Temmuz Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.61
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.82
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
32.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.82
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.39
Gazyağı
61.3
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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