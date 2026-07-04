Akaryakıt fiyatları! 04 Temmuz Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

4 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.8225 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 64.60625 TL oldu. Akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak sık sık değişiyor. Bu durum, yerel bayilerde farklı fiyatlandırmaların ortaya çıkmasına neden oluyor. Özellikle büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde belirgin fiyat farklılıkları görülüyor. Vatandaşlar, gaz istasyonları arasında fiyat farklarıyla karşılaşıyor.

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde zam ve indirimlerin yanı sıra dağıtıcı firmaların etkisi önemlidir. Dağıtıcılar, bayilere tavsiye edilen tavan fiyatlar belirler. Bu durum rekabet ortamını şekillendirebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar oluşuyor. Farklı istasyonlar, tüketicilerin fiyat araştırması yapmasını gerektiriyor. Bu nedenle fiyatları takip etmek önem kazanıyor.