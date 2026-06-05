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Akaryakıt fiyatları! 05 Haziran Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

05 Haziran 2026 itibarıyla benzin 63.455 TL, motorin 66.3025 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt tüketicileri için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Enerji kaynaklarının dalgalanan fiyatları, sürücüler ve ticari araç sahiplerinin ekonomik planlamalarını etkiliyor. Özellikle motorin ile benzin arasındaki fiyat farkı, taşıma maliyetlerini artırarak hizmet sektöründeki fiyatlamaları da etkileyebilir. Tüketicilerin bu dinamik piyasada dikkatli olması gerekiyor.

Akaryakıt fiyatları! 05 Haziran Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

05 Haziran 2026 tarihinde benzin fiyatı 63.455 TL, motorin fiyatı ise 66.3025 TL olarak belirlendi. Bu rakamlar, akaryakıt tüketicileri için önemli bir gösterge. Günlük yaşamda büyük yer tutan enerji kaynaklarının fiyatları, sürücüler ve ticari araç sahipleri için ekonomik planlamalarda etkili rol oynuyor. Motorin fiyatının benzinle arasındaki fark, taşıma maliyetlerini etkiliyor. Bu durum, hizmet sektöründeki fiyatlamaları dalgalandırabilir.

Akaryakıt fiyatları! 05 Haziran Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

Akaryakıt fiyatları sürekli değişkenlik gösterebilir. Zamlara tabi olduğu biliniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, bayiler arasında fiyat farklılıkları sıkça yaşanıyor. Dağıtıcı firmalar, bayilerine yönelik tavan fiyatlar belirliyor. Bu çabalar fiyat istikrarını sağlamaya çalışıyor. Ancak, farklı fiyat uygulamaları hala ortaya çıkabiliyor. Akaryakıt tüketicileri, dinamik piyasa koşullarında dikkatli olmalıdır. Fiyatları takip ederek en uygun seçeneği değerlendirmeye özen göstermelidir.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
66.3
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.46
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.2
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
55.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.09
Gazyağı
70.38
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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