Akaryakıt fiyatları! 05 Nisan Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

5 Nisan 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.60 TL, motorin fiyatı ise 77.48 TL olarak belirlendi. Global petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve yerel ekonomik koşullar bu fiyatları etkiliyor. Enerji talebindeki artış, akaryakıt fiyatlarında değişikliklere yol açıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları, bayilerin stratejileri ve dağıtıcıların uyguladığı tavan fiyatlar ile daha da belirginleşiyor. Tüketicilerin dikkatli olması gerekiyor.

5 Nisan 2026 tarihinde benzin fiyatı 62.60375 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 77.47625 TL oldu. Bu fiyatlar, global petrol piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişebilir. Yerel ekonomik koşullar da fiyatların belirlenmesinde etkili olmaktadır. Enerji talebindeki artış, akaryakıt fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alır. Hükümet politikaları da bu fiyatları etkileyebilir. Sonuç olarak, tüketiciler benzin ve motorin fiyatlarında zaman zaman artış ya da azalış görebilmektedir.

Akaryakıt pompa fiyatları sürekli olarak dalgalanır. Zamlar ve indirimler fiyatları etkileyen unsurlar arasında bulunmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin fiyatları değişkenlik gösterir. Farklı bayiler, fiyatlarını kendi stratejilerine göre belirleyebilir. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde kendi bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum, fiyatların daha da çeşitlenmesine yol açar. Bu nedenle, akaryakıt alımında tüketicilerin dikkatli olması önemlidir. Fiyatları karşılaştırmak, tüketiciler için faydalı bir yaklaşımdır.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
77.48
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.6
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.05
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.34
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
46.57
Gazyağı
100.45
Okuyucu Yorumları 2 yorum
harika. Zam zama zam zamda zam
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

