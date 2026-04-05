Akaryakıt fiyatları! 05 Nisan Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

5 Nisan 2026 tarihinde benzin fiyatı 62.60375 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 77.47625 TL oldu. Bu fiyatlar, global petrol piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişebilir. Yerel ekonomik koşullar da fiyatların belirlenmesinde etkili olmaktadır. Enerji talebindeki artış, akaryakıt fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alır. Hükümet politikaları da bu fiyatları etkileyebilir. Sonuç olarak, tüketiciler benzin ve motorin fiyatlarında zaman zaman artış ya da azalış görebilmektedir.

Akaryakıt pompa fiyatları sürekli olarak dalgalanır. Zamlar ve indirimler fiyatları etkileyen unsurlar arasında bulunmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin fiyatları değişkenlik gösterir. Farklı bayiler, fiyatlarını kendi stratejilerine göre belirleyebilir. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde kendi bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum, fiyatların daha da çeşitlenmesine yol açar. Bu nedenle, akaryakıt alımında tüketicilerin dikkatli olması önemlidir. Fiyatları karşılaştırmak, tüketiciler için faydalı bir yaklaşımdır.