Akaryakıt fiyatları! 06 Ağustos Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı 06 Ağustos 2026 itibarıyla 67,27 TL oldu. Motorin fiyatı ise 80,01 TL seviyesine ulaştı. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalarla doğrudan ilişkili. Uluslararası petrol fiyatlarındaki değişiklikler de bu durumu etkiliyor. Kullanıcıların, akaryakıt fiyatlarının sürekli güncellenebileceğini bilmesi önemlidir. Fiyatlar, yerel bayilere göre farklılık gösterebilir.

Ülkemizde akaryakıt fiyatları dinamik bir yapıya sahip. Özellikle büyük şehirlerde fiyatlar arasında farklılıklar görülebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir bu şehirler arasında yer alıyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyatlar belirleyebilir. Bu durum, piyasalardaki belirsizliğin etkisini azaltabilir. Tüketicilerin, hangi şehirde akaryakıt alacaklarına göre fiyat araştırması yapmaları önerilmektedir.