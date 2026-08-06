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Akaryakıt fiyatları! 06 Ağustos Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişiyor. 06 Ağustos 2026 itibarıyla benzin fiyatı 67,27 TL, motorin fiyatı ise 80,01 TL seviyesine ulaştı. Büyük şehirlerde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Tüketicilerin, akaryakıt alımında fiyat araştırması yapmaları öneriliyor. Fiyatlar, yerel bayilere göre değişiklik gösterebilir.

Akaryakıt fiyatları! 06 Ağustos Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı 06 Ağustos 2026 itibarıyla 67,27 TL oldu. Motorin fiyatı ise 80,01 TL seviyesine ulaştı. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalarla doğrudan ilişkili. Uluslararası petrol fiyatlarındaki değişiklikler de bu durumu etkiliyor. Kullanıcıların, akaryakıt fiyatlarının sürekli güncellenebileceğini bilmesi önemlidir. Fiyatlar, yerel bayilere göre farklılık gösterebilir.

Ülkemizde akaryakıt fiyatları dinamik bir yapıya sahip. Özellikle büyük şehirlerde fiyatlar arasında farklılıklar görülebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir bu şehirler arasında yer alıyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyatlar belirleyebilir. Bu durum, piyasalardaki belirsizliğin etkisini azaltabilir. Tüketicilerin, hangi şehirde akaryakıt alacaklarına göre fiyat araştırması yapmaları önerilmektedir.

Akaryakıt fiyatları! 06 Ağustos Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
80.01
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
67.27
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
37.41
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
55.13
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
42.16
Gazyağı
77.74
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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