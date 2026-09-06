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Akaryakıt fiyatları! 06 Eylül Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

06 Eylül 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 76.89625 TL, motorin fiyatı ise 88.885 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt tüketicileri için maliyetleri doğrudan etkilemektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. Dağıtıcıların tavan fiyat belirleme yetkisi, farklı bölgelerde fiyat dalgalanmalarına neden olmaktadır. Tüketicilerin bu durumu dikkate alması gerekmektedir.

Akaryakıt fiyatları! 06 Eylül Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

06 Eylül 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 76.89625 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatları ise 88.885 TL'dir. Bu rakamlar, akaryakıt tüketicileri için maliyetleri etkileyen önemli unsurlardır. Günlük akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişmektedir. Tüketiciler her an yeni fiyatlarla karşılaşabilirler.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterebilir. Piyasa şartlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatları belirlenmektedir. Dağıtıcılar, kendi bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum, bölgesel farklılıkları beraberinde getirebilir. Tüketicilerin akaryakıt alacakları yerleri seçerken bu çeşitliliği göz önünde bulundurmaları önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 06 Eylül Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
88.89
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
76.9
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.81
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
63.75
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
46.05
Gazyağı
85.63
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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