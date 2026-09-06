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İnternetten satışta yeni dönem! "Vergisiz satış" devri bitti

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla dijital platformlardaki tüm alım, satım, kiralama ve ilan işlemleri Vergi Dairesi'nin radarına girdi.

İnternetten satışta yeni dönem! "Vergisiz satış" devri bitti
Cansu Çamcı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, internet üzerindeki kayıtdışı satışları ve vergi kayıplarını engellemek için yeni bir adım attı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; e-ticaret siteleri, sosyal medya platformları ve ilan siteleri, internet üzerinden verilen tüm ev, araba, eşya satış ve kiralama ilanlarını her ay düzenli olarak Maliye’ye bildirecek.

TÜM ŞİRKETLERİ KAPSIYOR!

Yapılan değişiklikle birlikte sadece alışveriş siteleri değil; internet, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yapılan her türlü alım, satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyeti vergi denetimi kapsamına alındı. Düzenleme; e-ticaret sitelerinden sosyal medya devlerine, internet servis sağlayıcılarından ilan sitelerine kadar dijital ortamda imkan sağlayan tüm kurum ve şirketleri kapsıyor.
İnternetten satışta yeni dönem! "Vergisiz satış" devri bitti 1

AYLIK RAPORLAMA ZORUNLULUĞU

Yeni düzenleme uyarınca Gelir İdaresi Başkanlığı, internet ortamında yürütülen tüm ticari faaliyetlerin takibi için şirketlere bilgi verme zorunluluğu getirebilecek. Şirketler; iş hacmi, satılan veya kiralanan malın türü, satış tutarları ve ilan detayları gibi verileri belirleme yetkisine sahip olacak.

Tebliğde yapılan en önemli değişikliklerden biri de ilan siteleri ve sosyal medya platformlarına getirilen aylık raporlama zorunluluğu oldu. İnternet üzerinden taşınır (araba, eşya vb.), taşınmaz (ev, arsa vb.) veya hizmet satışı/kiralaması için ilan verilmesine imkan sağlayan tüm platformlar, her ay düzenli olarak bilgileri Maliye’ye bildirmek zorunda olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
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