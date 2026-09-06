Konya-Antalya yolunda geri sayım! Mesafe ve seyahat süresi azalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya-Antalya güzergahının önemli geçiş noktalarından Alacabel Tüneli'nin tamamlanmasıyla iki kent arasındaki ulaşımın daha hızlı ve güvenli hale geleceğini açıkladı. Projeyle birlikte mevcut güzergah 7 kilometre kısalırken seyahat süresinde de 20 dakikalık azalma sağlanacak.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Alacabel bölgesinde devam eden tünel çalışmalarının son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ALACABEL TÜNELİ 7 BİN 360 METRE UZUNLUĞUNDA İNŞA EDİLİYOR

Alacabel Tüneli'nin çift tüp şeklinde ve 7 bin 360 metre uzunluğunda yapıldığını belirten Uraloğlu, tünelde kazı ile kaplama beton imalatlarının tamamlandığını, asfaltlama çalışmalarının ise sürdüğünü bildirdi.

Projenin yalnızca tünelden oluşmadığını belirten Uraloğlu, 11,8 kilometrelik bağlantı yollarının da bulunduğunu ve bu yollarla birlikte toplam proje uzunluğunun 19,2 kilometreye ulaştığını ifade etti. Tünel ve bağlantı yollarının bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edildiğini kaydetti.



KIŞ ŞARTLARINDA ULAŞIMI RAHATLATACAK

Uraloğlu, Alacabel Tüneli ile bağlantı yollarının mevcut yol kotunun yaklaşık 427 metre altında yer aldığını belirtti. Bu özelliğin, özellikle kış aylarında bölgede yaşanan ulaşım sorunlarının azaltılması açısından projeye önemli bir avantaj sağlayacağını vurguladı.

Alacabel geçişinde kış mevsiminde ortaya çıkan olumsuz hava ve yol koşullarının ulaşımı aksatmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Uraloğlu, Konya ile Antalya arasında güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayacaklarını ifade etti.

YILLIK 910 MİLYON LİRALIK TASARRUF SAĞLANACAK

Bakan Uraloğlu, tünelin hizmete girmesiyle birlikte mevcut yola kıyasla güzergahın 7 kilometre kısalacağını, Konya-Antalya arasındaki seyahat süresinin ise 20 dakika azalacağını belirtti.

Uraloğlu, projenin ulaşım standardını yükseltmesinin yanı sıra sürücülere zaman ve akaryakıt açısından da ekonomik katkı sunacağını ifade ederek, "Alacabel Tüneli ile zamandan 768 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 910 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 7 bin 151 ton azaltacağız." dedi.

Böylece Alacabel Tüneli'nin tamamlanmasıyla ulaşım süresinin ve kat edilen mesafenin azalmasının yanı sıra yıllık toplam 910 milyon liralık tasarruf elde edilmesi ve karbon emisyonunun 7 bin 151 ton düşürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır