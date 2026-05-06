Akaryakıt fiyatları! 06 Mayıs Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

06 Mayıs 2026 itibarıyla benzin fiyatı 63.9275 TL, motorin fiyatı ise 71.73375 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, ülke genelindeki ortalama rakamlardır. Yalnızca büyük şehirlerde bu fiyatlar değişkenlik gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki akaryakıt istasyonlarında sık sık zam ve indirimler yaşanır. Dağıtıcı firmaların uyguladığı tavan fiyatlar, tüketicilerin karşılaştığı fiyat farklılıklarını etkiler.

06 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 63.9275 TL. Motorin fiyatları ise 71.73375 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, ülke genelinde geçerli olan ortalama rakamlardır. Yerel akaryakıt istasyonlarında farklılıklar gösterebilir. Enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar ve piyasa dinamikleri nedeniyle büyük şehirlerde fiyatlar değişkenlik gösterir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde pompa fiyatları sık sık zam ve indirimlere uğrar. Fiyatlar genel olarak piyasada serbest bir şekilde belirlenir. Ancak dağıtıcı firmalar, bayilerine uyguladıkları sözleşmelerle tavan fiyatlar belirler. Bu durum, fiyat düzenlemelerini etkiler. Sonuç olarak, tüketiciler farklı dağıtım noktalarında belirgin fiyat farklılıkları ile karşılaşabilir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
71.73
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.93
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.96
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.27
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.65
Gazyağı
84.92
