Akaryakıt fiyatları! 06 Mayıs Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

06 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 63.9275 TL. Motorin fiyatları ise 71.73375 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, ülke genelinde geçerli olan ortalama rakamlardır. Yerel akaryakıt istasyonlarında farklılıklar gösterebilir. Enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar ve piyasa dinamikleri nedeniyle büyük şehirlerde fiyatlar değişkenlik gösterir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde pompa fiyatları sık sık zam ve indirimlere uğrar. Fiyatlar genel olarak piyasada serbest bir şekilde belirlenir. Ancak dağıtıcı firmalar, bayilerine uyguladıkları sözleşmelerle tavan fiyatlar belirler. Bu durum, fiyat düzenlemelerini etkiler. Sonuç olarak, tüketiciler farklı dağıtım noktalarında belirgin fiyat farklılıkları ile karşılaşabilir.