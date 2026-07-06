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Akaryakıt fiyatları! 06 Temmuz Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

06 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.8225 TL, motorin fiyatı ise 64.60625 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, global petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkileniyor. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin büyük şehirlerinde farklılık gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar, bayiler arası tavan fiyat uygulamaları ile değişkenlik göstermektedir. Tüketiciler bu farklılıkları dikkate almalı.

Akaryakıt fiyatları! 06 Temmuz Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

06 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.8225 TL, motorin fiyatı ise 64.60625 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, son dönemde yaşanan dalgalanmalarla sürücülerin akaryakıt maliyetlerini etkiliyor. Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarının global petrol fiyatları, döviz kurları ve ekonomik faktörlerden etkilendiğini belirtiyor. Bu nedenle, fiyatlar günlük bazda değişiklik gösterebilir.

Benzin ve motorin fiyatları, Türkiye’nin büyük şehirlerinde farklılık gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde fiyatlar değişebiliyor. Bayiler arasındaki bu fiyat farklılıkları, tüketicilerin akaryakıt alımlarında dikkate alması gereken önemli bir unsurdur. Akaryakıt dağıtıcıları, bayilik sözleşmeleri gereği kendi bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum, piyasa dinamiklerinde değişimlere yol açabilir.

Akaryakıt fiyatları! 06 Temmuz Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.61
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.82
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
32.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.82
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.39
Gazyağı
61.3
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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