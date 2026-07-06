Akaryakıt fiyatları! 06 Temmuz Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

06 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.8225 TL, motorin fiyatı ise 64.60625 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, son dönemde yaşanan dalgalanmalarla sürücülerin akaryakıt maliyetlerini etkiliyor. Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarının global petrol fiyatları, döviz kurları ve ekonomik faktörlerden etkilendiğini belirtiyor. Bu nedenle, fiyatlar günlük bazda değişiklik gösterebilir.

Benzin ve motorin fiyatları, Türkiye’nin büyük şehirlerinde farklılık gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde fiyatlar değişebiliyor. Bayiler arasındaki bu fiyat farklılıkları, tüketicilerin akaryakıt alımlarında dikkate alması gereken önemli bir unsurdur. Akaryakıt dağıtıcıları, bayilik sözleşmeleri gereği kendi bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum, piyasa dinamiklerinde değişimlere yol açabilir.