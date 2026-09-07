Akaryakıt fiyatları! 07 Eylül Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

07 Eylül 2026 tarihindeki verilere göre benzin fiyatı litre başına 76.89625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 88.885 TL. Fiyatların artışı veya düşüşü dalgalanmalara bağlı olarak değişiyor. Ekonomik koşullar döviz kurları, uluslararası petrol fiyatları gibi faktörler akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bu etkenler, fiyatların seyrinde önemli bir rol oynuyor.

Akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bayilere göre farklılık gösterebilir. Lokasyonlar da fiyatları etkileyen bir başka faktördür. Distribütörler, kendi bayileri için belirledikleri tavan fiyatlar üzerinden fiyatlandırma yapıyor. Bu durum, piyasada fiyat farklılıklarına yol açıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar tüketicilerin alışveriş kararlarını önemli ölçüde etkiliyor. Tüketiciler, bu fiyat değişimlerini dikkate alarak alışveriş yapıyor.