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Akaryakıt fiyatları! 07 Eylül Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

07 Eylül 2026 tarihli verilere göre, benzin fiyatı litre başına 76,90 TL, motorin fiyatı ise 88,89 TL olarak belirlendi. Ekonomik koşullar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar, bayilere göre değişiklik gösteriyor. Tüketiciler, bu dalgalanmalar nedeniyle alışveriş kararlarını dikkatlice değerlendiriyor.

Akaryakıt fiyatları! 07 Eylül Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

07 Eylül 2026 tarihindeki verilere göre benzin fiyatı litre başına 76.89625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 88.885 TL. Fiyatların artışı veya düşüşü dalgalanmalara bağlı olarak değişiyor. Ekonomik koşullar döviz kurları, uluslararası petrol fiyatları gibi faktörler akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bu etkenler, fiyatların seyrinde önemli bir rol oynuyor.

Akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bayilere göre farklılık gösterebilir. Lokasyonlar da fiyatları etkileyen bir başka faktördür. Distribütörler, kendi bayileri için belirledikleri tavan fiyatlar üzerinden fiyatlandırma yapıyor. Bu durum, piyasada fiyat farklılıklarına yol açıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar tüketicilerin alışveriş kararlarını önemli ölçüde etkiliyor. Tüketiciler, bu fiyat değişimlerini dikkate alarak alışveriş yapıyor.

Akaryakıt fiyatları! 07 Eylül Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
88.89
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
76.9
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.81
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
63.75
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
46.05
Gazyağı
85.63
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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