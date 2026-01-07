Akaryakıt fiyatları! 07 Ocak Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

07 Ocak 2026 tarihinde benzin fiyatları litre başına 53.11625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 54.51125 TL olarak kayıtlara geçti. Son dönemdeki artışlar dikkat çekmekte. Kullanıcıların akaryakıt alımında dikkatli olmaları gerekiyor. Farklı yerlerdeki akaryakıt istasyonlarında fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Bu nedenle motorin ve benzin fiyatları istasyonlar arasında değişkenlik göstermekte.

Benzin ve motorin fiyatları, dağıtıcılar tarafından belirlenen politikalarla dalgalanmakta. Bu durum, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde tüketiciler için de değişkenlik yaratıyor. Akaryakıt pompa fiyatları zamlar ve indirimler doğrultusunda sürekli olarak değişiyor. Dağıtıcılar ayrıca bayilere tavan fiyat uygulaması ile fiyat önerileri sunabiliyor. Bu durum, bayilerin fiyatlandırma stratejilerini etkileyebilir. Tüketicilere sunulan fiyatlar üzerinden de farklılıklar oluşması mümkündür.