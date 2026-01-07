FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 07 Ocak Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları, 07 Ocak 2026 itibarıyla benzin için litre başına 53.11625 TL, motorin için ise 54.51125 TL olarak belirlendi. Son dönemdeki önemli artışlar, kullanıcıların akaryakıt alımında dikkatli olmalarını gerektiriyor. Farklı akaryakıt istasyonlarında gözlemlenen fiyat farklılıkları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde de değişkenliğe yol açmakta. Tüketiciler, bu dalgalanmalar nedeniyle karşılaşacakları fiyatlandırma stratejilerini dikkate almalıdır.

Cansu Akalp

07 Ocak 2026 tarihinde benzin fiyatları litre başına 53.11625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 54.51125 TL olarak kayıtlara geçti. Son dönemdeki artışlar dikkat çekmekte. Kullanıcıların akaryakıt alımında dikkatli olmaları gerekiyor. Farklı yerlerdeki akaryakıt istasyonlarında fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Bu nedenle motorin ve benzin fiyatları istasyonlar arasında değişkenlik göstermekte.

Benzin ve motorin fiyatları, dağıtıcılar tarafından belirlenen politikalarla dalgalanmakta. Bu durum, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde tüketiciler için de değişkenlik yaratıyor. Akaryakıt pompa fiyatları zamlar ve indirimler doğrultusunda sürekli olarak değişiyor. Dağıtıcılar ayrıca bayilere tavan fiyat uygulaması ile fiyat önerileri sunabiliyor. Bu durum, bayilerin fiyatlandırma stratejilerini etkileyebilir. Tüketicilere sunulan fiyatlar üzerinden de farklılıklar oluşması mümkündür.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.51
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.12
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.34
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.24
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.11
Gazyağı
45.73
