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Akaryakıt fiyatları! 07 Temmuz Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

07 Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatı 62.83625 TL, motorin fiyatı ise 65.97625 TL olarak belirlendi. Bu rakamlar, kullanıcılar için önemli bir maliyet ve ekonomik dalgalanmaların etkilerini yansıtıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları bayi bazında farklılık gösteriyor. Akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri takip etmek, tasarruf sağlamak açısından dikkatle ele alınmalıdır.

Akaryakıt fiyatları! 07 Temmuz Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları 07 Temmuz 2026 itibarıyla belirlendi. Benzin fiyatı 62.83625 TL olarak, motorin fiyatı ise 65.97625 TL olarak açıklandı. Bu fiyatlar kullanıcılar için önemli bir maliyet oluşturuyor. Genel ekonomik eğilimler benzin ve motorin fiyatlarını etkileyen ana faktörlerdir. Ancak bölgesel değişiklikler ve piyasa dinamikleri de fiyatların dalgalanmasına yol açıyor.

Akaryakıt fiyatları sürekli değişkenlik gösterebilir. Zamlar ve indirimler fiyatları etkileyebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar bayi bazında farklılık gösterebilir. Serbest piyasa koşullarında oluşan fiyatlar, dağıtıcıların belirlediği tavan fiyatlara tabidir. Bu durum fiyat farklılıklarını artırabilir.

Alıcıların güncel fiyatları takip etmeleri önemli bir konudur. Fiyatlardaki değişikliklere karşı dikkatli olmak, tasarruf sağlamaya yardımcı olabilir. Kullanıcılar, fiyat değişimleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Akaryakıt fiyatları! 07 Temmuz Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
65.98
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.84
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
32.38
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.57
Gazyağı
61.3
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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