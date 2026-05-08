Akaryakıt fiyatları! 08 Mayıs Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları 08 Mayıs 2026 itibarıyla 63.79625 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatları ise 71.7525 TL olarak açıklandı. Bu fiyatlar piyasa dinamiklerine dayanıyor. Global enerji maliyetleri de fiyatları etkiliyor. Motorin, tarımsal ve taşımacılık sektörlerinde önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle dikkat çekmektedir. Yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, sürücülerin bütçelerine etki edebilir. Ekonomik istikrar üzerinde de önemli bir rolü vardır.

Akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde bu farklılık daha belirgindir. Farklı bayiler arasında değişen pompa fiyatları, tüketicilerin tercihlerini etkiler. Ayrıca, dağıtıcılar bayilik anlaşmaları çerçevesinde fiyatları kontrol etmeye çalışır. Bu tavan fiyatları, fiyat istikrarı sağlamaya yönelik bir adımdır. Akaryakıt fiyatlarının sürekli değişebileceği unutulmamalıdır. Şehirler arası farklılıklar da mevcut durumdadır.