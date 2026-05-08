Akaryakıt fiyatları! 08 Mayıs Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları 08 Mayıs 2026 itibarıyla sırasıyla 63.79625 TL ve 71.7525 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, piyasa dinamikleri ve global enerji maliyetlerinden etkilenmektedir. Özellikle motorin, tarım ve taşımacılık sektörlerindeki önemi nedeniyle dikkat çekmektedir. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, sürücülerin bütçesini zorlayabilir ve ekonomik istikrarı tehdit edebilir. Farklı şehirlerdeki fiyat farklılıkları da tüketici tercihlerini şekillendirmektedir.

Akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde bu farklılık daha belirgindir. Farklı bayiler arasında değişen pompa fiyatları, tüketicilerin tercihlerini etkiler. Ayrıca, dağıtıcılar bayilik anlaşmaları çerçevesinde fiyatları kontrol etmeye çalışır. Bu tavan fiyatları, fiyat istikrarı sağlamaya yönelik bir adımdır. Akaryakıt fiyatlarının sürekli değişebileceği unutulmamalıdır. Şehirler arası farklılıklar da mevcut durumdadır.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
71.75
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.8
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.96
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.27
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.65
Gazyağı
74.49
