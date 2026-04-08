Akaryakıt fiyatları! 08 Nisan Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

08 Nisan 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 63.21625 TL, motorin fiyatı ise 85.2675 TL olarak belirlendi. Akaryakıt masrafları, sürücüler için önemli bir konu oldu. Global petrol piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen benzin ve motorin fiyatları, yerli talep ile de etkileniyor. Büyük şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemlenirken, sürücülerin güncel fiyatları takip etmesi ekonomik planlama açısından büyük önem taşıyor.

Akaryakıt fiyatları! 08 Nisan Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Cansu Çamcı

08 Nisan 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 63.21625 TL, motorin fiyatı ise 85.2675 TL olarak belirlendi. Araç sahipleri için akaryakıt masrafları önemlidir. Günlük yaşamda akaryakıt masrafları, dikkatle izleniyor. Benzin ve motorin fiyatları, dünya petrol piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiyor. Aynı zamanda yerli talep de fiyatları etkiliyor. Bu nedenle, benzin ve motorin fiyatlarının yüksek seyretmesi sürücüler üzerinde ekonomik baskı oluşturuyor.

Bu fiyatlar, şehirler arasında da farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt pompa fiyatları değişiklik gösterebilir. Bayilere göre farklılık, dağıtıcıların uyguladığı tavan fiyatlarla ilgilidir. Serbest piyasada oluşan fiyatlar, indirim ve zamlarla yeniden şekillenebilir. Sürücülerin her zaman güncel fiyatları kontrol etmesi önemlidir. Akaryakıt alımı, şehirler ve bayiler arasında farklı ekonomik etkiler yaratabilir. Bu durumda bütçelerinizi planlamak için dikkatli olmanız gerekir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
85.27
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.22
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
45.33
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
64.95
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.56
Gazyağı
100.02
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

