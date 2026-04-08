Akaryakıt fiyatları! 08 Nisan Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

08 Nisan 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 63.21625 TL, motorin fiyatı ise 85.2675 TL olarak belirlendi. Araç sahipleri için akaryakıt masrafları önemlidir. Günlük yaşamda akaryakıt masrafları, dikkatle izleniyor. Benzin ve motorin fiyatları, dünya petrol piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiyor. Aynı zamanda yerli talep de fiyatları etkiliyor. Bu nedenle, benzin ve motorin fiyatlarının yüksek seyretmesi sürücüler üzerinde ekonomik baskı oluşturuyor.

Bu fiyatlar, şehirler arasında da farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt pompa fiyatları değişiklik gösterebilir. Bayilere göre farklılık, dağıtıcıların uyguladığı tavan fiyatlarla ilgilidir. Serbest piyasada oluşan fiyatlar, indirim ve zamlarla yeniden şekillenebilir. Sürücülerin her zaman güncel fiyatları kontrol etmesi önemlidir. Akaryakıt alımı, şehirler ve bayiler arasında farklı ekonomik etkiler yaratabilir. Bu durumda bütçelerinizi planlamak için dikkatli olmanız gerekir.