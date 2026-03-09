FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 09 Mart Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları 9 Mart 2026 tarihinde 59,90 TL, motorin fiyatları ise 64,68 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde tüketicilerin bütçelerine etki etmektedir. Farklı bölgelerdeki fiyat değişkenliği, ekonomik koşullara bağlı olarak değişmektedir. Tüketicilerin akaryakıt fiyatlarını dikkatle takip etmesi, bu alandaki dalgalanmaların etkilerini anlamalarına yardımcı olmaktadır.

Cansu Çamcı

Benzin fiyatları 9 Mart 2026 tarihinde 59,90 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatları ise 64,68 TL’dir. Bu fiyatlar, büyük şehirlerde vatandaşların bütçelerini etkilemektedir. Farklı bölgelerdeki fiyat değişkenliği, ekonomik koşullara bağlıdır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde akaryakıt fiyatları sıkça gündeme gelmektedir. Tüketicilerin benzin ve motorin fiyatlarını takip etmesi önemlidir. Ayrıca, bu fiyatların belirlenmesinde etkili olan unsurları da göz önünde bulundurmalılar.

Son günlerdeki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının ne kadar değişebileceğini göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bayiler arasında fiyat farkları gözlemlenmektedir. Bu durum, tüketicilerin alım tercihlerini etkilemektedir. Dağıtıcı firmaların belirlediği tavan fiyatlar, fiyat oluşumunda önemli rol oynamaktadır. Bu da akaryakıt sektöründeki rekabeti şekillendirmektedir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.68
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
59.9
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
37.26
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.41
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
38.46
Gazyağı
81.72
