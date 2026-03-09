Akaryakıt fiyatları! 09 Mart Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları 9 Mart 2026 tarihinde 59,90 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatları ise 64,68 TL’dir. Bu fiyatlar, büyük şehirlerde vatandaşların bütçelerini etkilemektedir. Farklı bölgelerdeki fiyat değişkenliği, ekonomik koşullara bağlıdır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde akaryakıt fiyatları sıkça gündeme gelmektedir. Tüketicilerin benzin ve motorin fiyatlarını takip etmesi önemlidir. Ayrıca, bu fiyatların belirlenmesinde etkili olan unsurları da göz önünde bulundurmalılar.

Son günlerdeki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının ne kadar değişebileceğini göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bayiler arasında fiyat farkları gözlemlenmektedir. Bu durum, tüketicilerin alım tercihlerini etkilemektedir. Dağıtıcı firmaların belirlediği tavan fiyatlar, fiyat oluşumunda önemli rol oynamaktadır. Bu da akaryakıt sektöründeki rekabeti şekillendirmektedir.