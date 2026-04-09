Akaryakıt fiyatları! 09 Nisan Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

09 Nisan 2026 tarihinde benzin fiyatı 63.22 TL, motorin fiyatı ise 85.28 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalara ve petrol maliyetlerindeki artışa bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki bayiler arasında fiyat farklılıkları mevcut. Kullanıcıların akaryakıt alımında bu değişkenleri dikkate alması büyük önem taşıyor.

Akaryakıt fiyatları! 09 Nisan Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Cansu Çamcı

09 Nisan 2026 tarihinde benzin fiyatı 63.22 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 85.28 TL oldu. Bu rakamlar, otomotiv sektöründeki dalgalanmalara bağlıdır. Döviz kurlarındaki değişimler ve petrol fiyatlarındaki artış da etken olmaktadır.

Akaryakıt fiyatları, tatil sezonlarıyla birlikte etkilenmeye devam etmektedir. Gıda gibi diğer temel ürünlerdeki fiyat artışları da etkilidir. Kullanıcıların bu fiyatlara dikkat etmeleri önemlidir. Değişimlere göre plan yapmaları gerekiyor.

Benzin ve motorin fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde değişkenlik gösteriyor. Bayiler arasında farklılıklar söz konusu olabiliyor. Akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarına tabidir. Dağıtıcı firmaların tavan fiyat belirleyebileceği de unutulmamalıdır.

Bu şehirlerdeki akaryakıt fiyatlarına dair bilgi edinirken dikkatli olmak gerekiyor. Her bayinin kendi şartları ve fiyatlandırmaları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum, akaryakıt alımını etkileyen önemli bir unsurdur.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
85.28
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.22
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
45.33
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
64.95
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.56
Gazyağı
100.02
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

