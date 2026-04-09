Akaryakıt fiyatları! 09 Nisan Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

09 Nisan 2026 tarihinde benzin fiyatı 63.22 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 85.28 TL oldu. Bu rakamlar, otomotiv sektöründeki dalgalanmalara bağlıdır. Döviz kurlarındaki değişimler ve petrol fiyatlarındaki artış da etken olmaktadır.

Akaryakıt fiyatları, tatil sezonlarıyla birlikte etkilenmeye devam etmektedir. Gıda gibi diğer temel ürünlerdeki fiyat artışları da etkilidir. Kullanıcıların bu fiyatlara dikkat etmeleri önemlidir. Değişimlere göre plan yapmaları gerekiyor.

Benzin ve motorin fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde değişkenlik gösteriyor. Bayiler arasında farklılıklar söz konusu olabiliyor. Akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarına tabidir. Dağıtıcı firmaların tavan fiyat belirleyebileceği de unutulmamalıdır.

Bu şehirlerdeki akaryakıt fiyatlarına dair bilgi edinirken dikkatli olmak gerekiyor. Her bayinin kendi şartları ve fiyatlandırmaları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum, akaryakıt alımını etkileyen önemli bir unsurdur.