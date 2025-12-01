FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 1 Aralık Pazartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

1 Aralık 2025 tarihinde Türkiye genelinde benzin fiyatı 54.27 TL, motorin fiyatı ise 54.96 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, döviz kurları ve uluslararası ham petrol fiyatlarından etkilenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde pompa fiyatları bayi politikalarına göre değişiklik gösterebilir. Tüketiciler, uygun fiyatlar için bayiler arasında karşılaştırma yapma gerekliliği taşımaktadır. Fiyatların stabil kalması için dağıtıcı firmalar tavan fiyat belirlemektedir.

Ezgi Sivritepe

1 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde benzin fiyatı 54.27 TL, motorin fiyatı ise 54.96 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dinamiklere göre değişiklik gösterebilir. Kullanıcılar bu değişikliklerden doğrudan etkilenebilir. Özellikle benzin ve motorin fiyatlarında uluslararası ham petrol fiyatları önemli rol oynar. Döviz kurları ve yerel taleplerdeki değişimler de dikkate alınmalıdır. Günlük fiyat değişimleri, araç sahipleri için önemli bir unsur haline gelmiştir.

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık gösterebilir. Bu şehirlerdeki pompa fiyatları, bayi politikalarına bağlıdır. Ayrıca bölgeye özgü maliyet unsurları da etkili olabilir. Dağıtıcı firmalar, bayilere tavan fiyatlar belirler. Böylece piyasa düzenlemeleri yapılır. Fiyatların daha stabil kalması sağlanır. Ancak nihai tüketiciler, uygun fiyatları bulmak için bayiler arasında karşılaştırma yapma ihtiyacı duyar.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.96
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.27
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.47
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.55
Gazyağı
44.91
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
