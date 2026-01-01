FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 1 Ocak Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

2026 yılı itibarıyla benzin fiyatı 52.235 TL, motorin fiyatı ise 53.635 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kuru değişimleri ve vergi oranları gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca, büyük şehirler başta olmak üzere farklı bölgelerde benzin ve motorin fiyatları arasında belirgin farklılıklar gözlemlenmektedir. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, tüketiciler açısından önemli bir konudur.

Ezgi Sivritepe

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 52.235 TL’dir. Motorin fiyatı ise 53.635 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, ülke genelinde birçok etkenle değişiklik gösterebilir. Petrolün uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları da önemli bir etkendir. Özellikle dolardaki değişimler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiler. Ayrıca vergi oranları ve talep durumu da bu durumu etkileyen unsurlardır.

Akaryakıt pompa fiyatları sık sık zam ve indirimlere maruz kalır. Bu durum, farklı şehirlerdeki benzin ve motorin fiyatlarının görünümünü etkiler. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde belirgin fiyat farklılıkları gözlemlenir. Dağıtıcılar bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyat belirler. Bu sayede akaryakıt fiyatlarının serbest piyasa koşullarında düzenli bir seyir izlemesine yardımcı olurlar. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların tüketicilere yansıması dikkatle takip edilmelidir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.64
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.24
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.54
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.43
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.35
Gazyağı
45.44
