Akaryakıt fiyatları! 1 Ocak Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 52.235 TL’dir. Motorin fiyatı ise 53.635 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, ülke genelinde birçok etkenle değişiklik gösterebilir. Petrolün uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları da önemli bir etkendir. Özellikle dolardaki değişimler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiler. Ayrıca vergi oranları ve talep durumu da bu durumu etkileyen unsurlardır.

Akaryakıt pompa fiyatları sık sık zam ve indirimlere maruz kalır. Bu durum, farklı şehirlerdeki benzin ve motorin fiyatlarının görünümünü etkiler. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde belirgin fiyat farklılıkları gözlemlenir. Dağıtıcılar bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyat belirler. Bu sayede akaryakıt fiyatlarının serbest piyasa koşullarında düzenli bir seyir izlemesine yardımcı olurlar. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların tüketicilere yansıması dikkatle takip edilmelidir.