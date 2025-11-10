FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 10 Kasım Pazartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

10 Kasım 2025 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatları, sırasıyla 53.62625 TL ve 57.53625 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt maliyetlerindeki artış, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki hareketlilik, bu fiyatların sıkça değişmesine neden olmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları, araç sahiplerinin satın alma kararlarını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Akaryakıt fiyatlarını takip etmek, tüketiciler açısından önem taşıyor.

Akaryakıt fiyatları! 10 Kasım Pazartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

10 Kasım 2025 itibarıyla benzin fiyatı 53.62625 TL’dir. Motorin fiyatı ise 57.53625 TL’dir. Bu fiyatlar, akaryakıt maliyetlerindeki artış nedeniyle sıklıkla değişmektedir. Son dönemde petrol fiyatları dalgalanmaktadır. Döviz kurlarındaki hareketlilik de önemli bir etkendir. Global ekonomik koşullar, yerel akaryakıt fiyatlarını etkilemektedir. Araç sahipleri, benzinin ve motorinin fiyatlarını takip etmektedir. Satın alma kararları, bu verilere göre şekillenmektedir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları görülmektedir. Zaman zaman indirim ve zamlar bu fiyatları etkileyebilir. Bayilere göre fiyatlar değişkenlik arz edebilir. Dağıtıcılar, bayileri için tavan fiyatlar belirler. Bu durum, akaryakıt satışı için tavsiyelerde bulunur. Tüketiciler, fiyattaki değişimlere dikkat etmelidir. Bu nedenle, akaryakıt fiyatlarını takip etmek büyük önem taşımaktadır.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.54
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.63
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.19
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.64
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.7
Gazyağı
47.57
