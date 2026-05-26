Rekabet soruşturmasında dev banka için uzlaşma kararı

Geçtiğimiz aylarda Rekabet Kurulu'nun, QNB'nin de aralarında olduğu bazı bankalar ve finansal kurumlarla alakalı iş gücü piyasasına yönelik soruşturma açılmasına karar verdiği duyurulmuştu. Süreçle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

QNB, Rekabet Kurulu ile gerçekleştirilen uzlaşma görüşmesi neticesinde, QNB Bank A.Ş. açısından soruşturmanın uzlaşma ile sonlandırılmasına karar verildiğini açıklarken 1 milyar TL'yi aşan idari para cezasının yüzde 25 indirimli olarak ödenmesinin değerlendirildiği belirtildi.

"UZLAŞMA İLE SONLANDIRILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

QNB'nin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bankamızın 24.02.2026 tarihli özel durum açıklaması ile, Rekabet Kurulu tarafından, iş gücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin incelenmesi amacıyla, Bankamızın da aralarında yer aldığı bazı bankalar ve finansal kurumlar ile diğer şirketler nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştu.

Rekabet Kurulu ile gerçekleştirilen uzlaşma görüşmesi neticesinde, QNB Bank A.Ş. açısından soruşturmanın uzlaşma ile sonlandırılmasına karar verilmiştir. Uzlaşma neticesinde, 1.007.484.234,00-TL tutarındaki idari para cezasının gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca % 25 indirimli olarak ödenmesi değerlendirilmektedir.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Kamuoyunun bilgisine sunarız"