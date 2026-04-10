Kapat
Akaryakıt fiyatları! 10 Nisan Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

10 Nisan 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.16375 TL, motorin fiyatı ise 72.40125 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişim göstermektedir. Büyük şehirlerde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt istasyonları arasında fiyat farklılıkları dikkat çekmektedir. Akaryakıt sektörü, bayi bazında da değişen fiyatlar ve sürprizlere açık yapısıyla öne çıkmaktadır.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

10 Nisan 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.16375 TL, motorin fiyatı ise 72.40125 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakamlar, akaryakıt piyasasındaki genel dalgalanmaları yansıtır. Uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimlerin de etkisi büyüktür. Benzin ve motorin fiyatları, zam ve indirimlere bağlı olarak günlük değişim gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt istasyonları arasında fiyat farklılıkları olabilir. Bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Son günlerdeki fiyat artışları ve indirimleri dikkat çekici bir tablo sunmaktadır. Akaryakıt sektöründeki mevcut fiyat durumu sürprizlere açıktır. Şehirler arası farklılıkların yanı sıra bayi bazında da fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Distribütörler, bayilik anlaşmaları doğrultusunda kendi bayileri için tavan fiyat belirleyebiliyor. Bu durum, piyasa denklemleri açısından önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
72.4
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.16
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.42
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.35
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.61
Gazyağı
83.46
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

