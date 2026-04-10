Akaryakıt fiyatları! 10 Nisan Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

10 Nisan 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.16375 TL, motorin fiyatı ise 72.40125 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakamlar, akaryakıt piyasasındaki genel dalgalanmaları yansıtır. Uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimlerin de etkisi büyüktür. Benzin ve motorin fiyatları, zam ve indirimlere bağlı olarak günlük değişim gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt istasyonları arasında fiyat farklılıkları olabilir. Bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Son günlerdeki fiyat artışları ve indirimleri dikkat çekici bir tablo sunmaktadır. Akaryakıt sektöründeki mevcut fiyat durumu sürprizlere açıktır. Şehirler arası farklılıkların yanı sıra bayi bazında da fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Distribütörler, bayilik anlaşmaları doğrultusunda kendi bayileri için tavan fiyat belirleyebiliyor. Bu durum, piyasa denklemleri açısından önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.