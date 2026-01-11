FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 11 Ocak Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

11 Ocak 2026 tarihiyle birlikte benzin litre fiyatı 53,155 TL, motorin litre fiyatı ise 53,640 TL olarak belirlendi. Akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar, bütçeleri doğrudan etkiliyor. Sürücüler, fiyatlardaki değişimlere bağlı olarak başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere farklı şehirlerde akaryakıt maliyetleriyle karşılaşıyor. Piyasa koşulları ve tavan fiyat uygulamaları fiyat dalgalanmalarını belirli ölçüde öngörülebilir hale getiriyor.

11 Ocak 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı litre başına 53,155 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 53,640 TL oldu. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmaların bir yansımasıdır. Ayrıca uluslararası piyasalardaki gelişmeler de bu durumu etkiliyor. Akaryakıt fiyatları günlük olarak değişkenlik gösterebiliyor. Bu durum, sürücülerin bütçesini doğrudan etkiliyor. Yüksek enerji talebi olan zamanlarda fiyat artışları gözlemleniyor.

Akaryakıt pompa fiyatları sürekli bir değişim içerisindedir. Zam ve indirimlerin etkisiyle fiyatlar dalgalanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösteriyor. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri bayi uygulamalarıdır. Fiyatlar serbest piyasa koşullarında oluşmasına rağmen, tavan fiyat uygulamaları var. Dağıtıcı firmalar belirli bayiler için bu uygulamaları devreye sokuyor. Böylelikle, akaryakıt alımındaki dalgalanmalar daha öngörülebilir hale geliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.64
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.16
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.48
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.44
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.24
Gazyağı
44.9
