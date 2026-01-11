Akaryakıt fiyatları! 11 Ocak Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

11 Ocak 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı litre başına 53,155 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 53,640 TL oldu. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmaların bir yansımasıdır. Ayrıca uluslararası piyasalardaki gelişmeler de bu durumu etkiliyor. Akaryakıt fiyatları günlük olarak değişkenlik gösterebiliyor. Bu durum, sürücülerin bütçesini doğrudan etkiliyor. Yüksek enerji talebi olan zamanlarda fiyat artışları gözlemleniyor.

Akaryakıt pompa fiyatları sürekli bir değişim içerisindedir. Zam ve indirimlerin etkisiyle fiyatlar dalgalanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösteriyor. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri bayi uygulamalarıdır. Fiyatlar serbest piyasa koşullarında oluşmasına rağmen, tavan fiyat uygulamaları var. Dağıtıcı firmalar belirli bayiler için bu uygulamaları devreye sokuyor. Böylelikle, akaryakıt alımındaki dalgalanmalar daha öngörülebilir hale geliyor.