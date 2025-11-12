FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 12 Kasım Çarşamba 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları 12 Kasım 2025 itibarıyla benzin için 53,66 TL, motorin için ise 57,56 TL seviyelerinde. Bu rakamlar, döviz kurları ve ham petrol fiyatları gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Yüksek akaryakıt maliyetleri, hem tüketicilerin bütçesini zorluyor hem de taşımacılık ile ulaşım giderlerini artırıyor. Büyük şehirlerdeki benzin istasyonları arasında fiyat farklılıkları olabilir. Tüketicilerin farklı bayilerde araştırma yapması oldukça önemli.

Akaryakıt fiyatları! 12 Kasım Çarşamba 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları 12 Kasım 2025 belli oldu. Benzin fiyatı 53,66 TL, motorin fiyatı ise 57,56 TL oldu. Bu fiyatlar döviz kurları, ham petrol fiyatları ve talep gibi faktörlerden etkileniyor. Yüksek akaryakıt fiyatları, tüketicilerin bütçesini zorluyor. Ayrıca, taşımacılık ve ulaşım maliyetlerini artırıyor.

Akaryakıt pompa fiyatları sık sık değişiyor. Zamlar ve indirimler fiyatları etkileyebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar bayi bazında farklılık gösteriyor. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri gereği tavan fiyatlar belirleyebiliyor. Bu, rekabetçi piyasada fiyatları etkiliyor. Tüketicilerin, akaryakıt alırken farklı bayilerde fiyat araştırması yapmaları önemli. Bu şekilde, daha uygun fiyatlar bulabilirler.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.56
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.66
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.19
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.64
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.7
Gazyağı
47.57
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
