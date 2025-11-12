Akaryakıt fiyatları! 12 Kasım Çarşamba 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları 12 Kasım 2025 belli oldu. Benzin fiyatı 53,66 TL, motorin fiyatı ise 57,56 TL oldu. Bu fiyatlar döviz kurları, ham petrol fiyatları ve talep gibi faktörlerden etkileniyor. Yüksek akaryakıt fiyatları, tüketicilerin bütçesini zorluyor. Ayrıca, taşımacılık ve ulaşım maliyetlerini artırıyor.

Akaryakıt pompa fiyatları sık sık değişiyor. Zamlar ve indirimler fiyatları etkileyebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar bayi bazında farklılık gösteriyor. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri gereği tavan fiyatlar belirleyebiliyor. Bu, rekabetçi piyasada fiyatları etkiliyor. Tüketicilerin, akaryakıt alırken farklı bayilerde fiyat araştırması yapmaları önemli. Bu şekilde, daha uygun fiyatlar bulabilirler.