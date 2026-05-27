Ferrari’nin elektrikli aracı tanıtıldı! Tasarımı eleştirildi

İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, tamamen elektrikli ilk modeli "Luce"u tanıttı. Ancak markanın yeni aracı beklendiği gibi heyecan yaratmadı. Yatırımcılar ve otomobil dünyasındaki birçok isim, aracın Ferrari’nin klasik kimliğinden uzaklaştığını savundu.

550 bin euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak olan dört kapılı ve beş koltuklu Luce’un tanıtılmasının ardından Ferrari hisseleri Milano Borsası’nda yüzde 8,4 değer kaybetti. Şirketin ABD’de işlem gören hisselerinde de düşüş görüldü.

TASARIMI ELEŞTİRİLDİ

Yeni modelin geliştirilmesinde eski Apple tasarım şefi Jony Ive ve LoveFrom ekibi yer aldı. Ancak sosyal medyada yapılan yorumların büyük kısmı aracın tasarımını hedef aldı.

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini da eleştirilere katılarak, “Bu bir Ferrari’ye hiç benzemiyor” ifadelerini kullandı. Ferrari’nin eski yöneticilerinden Luca Cordero di Montezemolo ise yeni modeli "Ferrari tarihine ihanet" olarak değerlendirdi.

YENİ HEDEF ZENGİN TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLERİ

Ferrari, Luce modeliyle özellikle Çin pazarında büyümeyi hedefliyor. Elektrikli araçların premium segmentte hızla yayılması nedeniyle şirketin yeni modelle farklı müşteri gruplarına ulaşmayı planladığı belirtildi.

Markanın ayrıca Silikon Vadisi’ndeki teknoloji girişimcileri gibi yeni nesil varlıklı müşterilere odaklanacağı ifade edildi.