Ferrari’nin elektrikli aracı tanıtıldı! Tasarımı eleştirildi

Ferrari’nin ilk tam elektrikli modeli Luce, tanıtımının ardından hem yatırımcıların hem de otomobil tutkunlarının hedefi oldu. Tasarımı yoğun eleştiri alan araç sonrası şirket hisseleri yüzde 8’den fazla geriledi.

Cansu Çamcı

İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, tamamen elektrikli ilk modeli "Luce"u tanıttı. Ancak markanın yeni aracı beklendiği gibi heyecan yaratmadı. Yatırımcılar ve otomobil dünyasındaki birçok isim, aracın Ferrari’nin klasik kimliğinden uzaklaştığını savundu.

550 bin euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak olan dört kapılı ve beş koltuklu Luce’un tanıtılmasının ardından Ferrari hisseleri Milano Borsası’nda yüzde 8,4 değer kaybetti. Şirketin ABD’de işlem gören hisselerinde de düşüş görüldü.

TASARIMI ELEŞTİRİLDİ

Yeni modelin geliştirilmesinde eski Apple tasarım şefi Jony Ive ve LoveFrom ekibi yer aldı. Ancak sosyal medyada yapılan yorumların büyük kısmı aracın tasarımını hedef aldı.

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini da eleştirilere katılarak, “Bu bir Ferrari’ye hiç benzemiyor” ifadelerini kullandı. Ferrari’nin eski yöneticilerinden Luca Cordero di Montezemolo ise yeni modeli "Ferrari tarihine ihanet" olarak değerlendirdi.

YENİ HEDEF ZENGİN TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLERİ

Ferrari, Luce modeliyle özellikle Çin pazarında büyümeyi hedefliyor. Elektrikli araçların premium segmentte hızla yayılması nedeniyle şirketin yeni modelle farklı müşteri gruplarına ulaşmayı planladığı belirtildi.

Markanın ayrıca Silikon Vadisi’ndeki teknoloji girişimcileri gibi yeni nesil varlıklı müşterilere odaklanacağı ifade edildi.

Ferrari elektrikli araba
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

