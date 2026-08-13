Akaryakıt fiyatları! 13 Ağustos Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 13 Ağustos 2026 tarihinde belirlenmiştir. Benzin fiyatı 69.92 TL, motorin fiyatı ise 80.06 TL’dir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar nedeniyle günlük olarak değişebilir. Yurt genelindeki talep, döviz kurları ve ham petrol fiyatlarındaki hareketlilik, fiyatları etkileyen önemli unsurlardır. Sürücüler, pompa fiyatlarını her gün kontrol etmelidir.

Akaryakıt fiyatları, büyük şehirlerde farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde fiyatlar değişiklik göstermektedir. Bu durum, bölgedeki bayi sayısı ve rekabet durumuna bağlıdır. Dağıtıcılar, fiyat istikrarı sağlamak için bayileri için tavan fiyat belirleyebilir. Piyasa dinamikleri, fiyat aralıklarının değişmesine neden olabilir. Bu nedenle, akaryakıt alırken dikkatli olmak ve fiyatları karşılaştırmak oldukça önemlidir.