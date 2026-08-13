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Akaryakıt fiyatları! 13 Ağustos Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 13 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla sırasıyla 69.92 TL ve 80.06 TL olarak belirlenmiştir. Fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar nedeniyle sürekli değişkenlik gösterebilir. Yurt genelindeki talep ve döviz kurları gibi faktörler, akaryakıt fiyatlarını etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Sürücülerin, pompa fiyatlarını güncel olarak kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Ayrıca, büyük şehirlerdeki farklı fiyatlar, bölgedeki bayi sayısı ve rekabetle ilişkilidir.

Akaryakıt fiyatları! 13 Ağustos Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 13 Ağustos 2026 tarihinde belirlenmiştir. Benzin fiyatı 69.92 TL, motorin fiyatı ise 80.06 TL’dir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar nedeniyle günlük olarak değişebilir. Yurt genelindeki talep, döviz kurları ve ham petrol fiyatlarındaki hareketlilik, fiyatları etkileyen önemli unsurlardır. Sürücüler, pompa fiyatlarını her gün kontrol etmelidir.

Akaryakıt fiyatları, büyük şehirlerde farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde fiyatlar değişiklik göstermektedir. Bu durum, bölgedeki bayi sayısı ve rekabet durumuna bağlıdır. Dağıtıcılar, fiyat istikrarı sağlamak için bayileri için tavan fiyat belirleyebilir. Piyasa dinamikleri, fiyat aralıklarının değişmesine neden olabilir. Bu nedenle, akaryakıt alırken dikkatli olmak ve fiyatları karşılaştırmak oldukça önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 13 Ağustos Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
80.06
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
69.92
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
39.23
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.81
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
41.91
Gazyağı
77.96
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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