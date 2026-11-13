Akaryakıt fiyatları! 13 Kasım Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

13 Kasım 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 71.13625 TL. Motorin fiyatı ise 95.19625 TL olarak belirlendi. Bu veriler akaryakıt kullanıcıları için önemli referans noktalarıdır. Özellikle motorin fiyatları benzin fiyatına göre daha yüksektir. Bu durum tarımsal üretim ve lojistik sektörlerinde maliyet hesaplamalarını etkileyebilir. Yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, birçok faktöre bağlıdır. Global petrol fiyatları, döviz kurları ve iç piyasa koşulları bu faktörler arasındadır.

Akaryakıt pompa fiyatları şehirler arası farklılıklar gösterebilir. Bayilere bağlı olarak değişiklikler yaşanabilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar yerel rekabete dayanır. Distribütörlerin belirlediği tavan fiyatlar doğrultusunda fiyatlar farklılık gösterir. Akaryakıt sektöründe bayilerin kendi aralarındaki fiyatlandırma, serbest bırakılmıştır. Ancak dağıtıcı firmalar bayilik anlaşmalarıyla tavan fiyatlar belirleyebilir. Bu durum piyasayı düzenleme imkânı sağlar. Kullanıcıların benzin ve motorin fiyatları araştırmalarında bu unsurlar dikkate alınmalıdır.