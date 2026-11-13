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Akaryakıt fiyatları! 13 Kasım Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

13 Kasım 2026 itibarıyla benzin fiyatı 71.13625 TL, motorin fiyatı ise 95.19625 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatlarındaki farklılıklar, özellikle tarımsal üretim ve lojistik sektörlerinde maliyet hesaplamalarını etkiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar, yerel rekabete bağlı olarak dalgalanabiliyor. Global petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimler, akaryakıt kullanıcılarını doğrudan etkiliyor.

Akaryakıt fiyatları! 13 Kasım Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Aleyna Türkmen

13 Kasım 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 71.13625 TL. Motorin fiyatı ise 95.19625 TL olarak belirlendi. Bu veriler akaryakıt kullanıcıları için önemli referans noktalarıdır. Özellikle motorin fiyatları benzin fiyatına göre daha yüksektir. Bu durum tarımsal üretim ve lojistik sektörlerinde maliyet hesaplamalarını etkileyebilir. Yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, birçok faktöre bağlıdır. Global petrol fiyatları, döviz kurları ve iç piyasa koşulları bu faktörler arasındadır.

Akaryakıt pompa fiyatları şehirler arası farklılıklar gösterebilir. Bayilere bağlı olarak değişiklikler yaşanabilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar yerel rekabete dayanır. Distribütörlerin belirlediği tavan fiyatlar doğrultusunda fiyatlar farklılık gösterir. Akaryakıt sektöründe bayilerin kendi aralarındaki fiyatlandırma, serbest bırakılmıştır. Ancak dağıtıcı firmalar bayilik anlaşmalarıyla tavan fiyatlar belirleyebilir. Bu durum piyasayı düzenleme imkânı sağlar. Kullanıcıların benzin ve motorin fiyatları araştırmalarında bu unsurlar dikkate alınmalıdır.

Akaryakıt fiyatları! 13 Kasım Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
95.2
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
71.14
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
43.88
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
64.62
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
48.46
Gazyağı
88.97
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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