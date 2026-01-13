Akaryakıt fiyatları! 13 Ocak Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

13 Ocak 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 53.18625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 54.76625 TL oldu. Bu fiyatlar, son dönemdeki dalgalanmaların ardından denge bulmaya çalışıyor. Akaryakıt piyasası sürekli değişim gösteriyor. Benzin ve motorin fiyatları, sürücüler için yakından takip edilmesi gereken bir konu.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar arasında farklılıklar mevcut. Pompa fiyatları, bölgeden bölgeye değişiyor. Bayilerin stratejileri ve dağıtıcıların belirlemiş olduğu tavan fiyatlar da etkili. Dolayısıyla, sürücülerin akaryakıt alırken bu hususları göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Bu farklar, bütçeleri üzerinde farklı etkiler yaratabilir.