Akaryakıt fiyatları! 13 Ocak Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

13 Ocak 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 53.18625 TL, motorin fiyatı ise 54.76625 TL olarak belirlendi. Akaryakıt piyasası son dönemde sürekli değişim gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde pompa fiyatları arasında farklılıklar bulunuyor. Sürücüler, her bölgedeki fiyatları dikkate alarak akaryakıt alımını planlamalı. Bu, bütçeleri üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

Akaryakıt fiyatları! 13 Ocak Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

13 Ocak 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 53.18625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 54.76625 TL oldu. Bu fiyatlar, son dönemdeki dalgalanmaların ardından denge bulmaya çalışıyor. Akaryakıt piyasası sürekli değişim gösteriyor. Benzin ve motorin fiyatları, sürücüler için yakından takip edilmesi gereken bir konu.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar arasında farklılıklar mevcut. Pompa fiyatları, bölgeden bölgeye değişiyor. Bayilerin stratejileri ve dağıtıcıların belirlemiş olduğu tavan fiyatlar da etkili. Dolayısıyla, sürücülerin akaryakıt alırken bu hususları göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Bu farklar, bütçeleri üzerinde farklı etkiler yaratabilir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.77
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.19
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.48
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.44
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.24
Gazyağı
45.03
