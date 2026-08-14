Akaryakıt fiyatları! 14 Ağustos Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları hakkında önemli bilgiler güncel verilerle açıklanmaktadır. 14 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 71.435 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatları ise 79.66875 TL seviyesindedir. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak sık sık değişmektedir. Olası zam ve indirimler, tüketicilerin akaryakıt alım kararlarını doğrudan etkilemektedir. Şu anda benzin ve motorin fiyatları arasında önemli bir fark bulunmaktadır.

Büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları yerel bayilere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar değişkenlik arz etmektedir. Serbest piyasa koşulları doğrultusunda bu fiyatlar belirlenmektedir. Dağıtıcı firmalar, bayiler için tavan fiyat belirleyebilir. Böylece piyasa dengesini korumaya çalışmaktadırlar. Bu durum, aynı şehirdeki ve şehirler arası farklı bayiler arasında fiyat farklılıkları yaratmaktadır.

Tüketicilerin alışveriş yaparken bu unsurları dikkate alması gerekir. Bu sayede daha uygun fiyatlarla akaryakıt alımlarını gerçekleştirebilirler. Akaryakıt fiyatlarının değişkenliği, tüketicilerin bütçelerini etkileyen önemli bir faktördür. Bu nedenle fiyat takibi yapmak, hem ekonomik hem de bütçe yönetimi açısından faydalıdır.