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Akaryakıt fiyatları! 14 Ağustos Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

2026 yılının 14 Ağustos tarihi itibarıyla benzin fiyatları 71.435 TL, motorin fiyatları ise 79.66875 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, piyasa dalgalanmalarına ve yerel bayilere bağlı olarak sıkça değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları dikkat çekmektedir. Tüketicilerin, uygun fiyatlarla akaryakıt alabilmesi için bu değişiklikleri takip etmesi önem taşımaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 14 Ağustos Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları hakkında önemli bilgiler güncel verilerle açıklanmaktadır. 14 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 71.435 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatları ise 79.66875 TL seviyesindedir. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak sık sık değişmektedir. Olası zam ve indirimler, tüketicilerin akaryakıt alım kararlarını doğrudan etkilemektedir. Şu anda benzin ve motorin fiyatları arasında önemli bir fark bulunmaktadır.

Büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları yerel bayilere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar değişkenlik arz etmektedir. Serbest piyasa koşulları doğrultusunda bu fiyatlar belirlenmektedir. Dağıtıcı firmalar, bayiler için tavan fiyat belirleyebilir. Böylece piyasa dengesini korumaya çalışmaktadırlar. Bu durum, aynı şehirdeki ve şehirler arası farklı bayiler arasında fiyat farklılıkları yaratmaktadır.

Tüketicilerin alışveriş yaparken bu unsurları dikkate alması gerekir. Bu sayede daha uygun fiyatlarla akaryakıt alımlarını gerçekleştirebilirler. Akaryakıt fiyatlarının değişkenliği, tüketicilerin bütçelerini etkileyen önemli bir faktördür. Bu nedenle fiyat takibi yapmak, hem ekonomik hem de bütçe yönetimi açısından faydalıdır.

Akaryakıt fiyatları! 14 Ağustos Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
79.67
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
71.44
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
39.23
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.81
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
41.91
Gazyağı
77.96
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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