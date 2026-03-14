Akaryakıt fiyatları! 14 Mart Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

14 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatları 61.41 TL, motorin fiyatları ise 65.89 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, uluslararası petrol fiyatlarının dalgalanmasından ve akaryakıt piyasasındaki maliyetlerden etkilenmektedir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklı fiyatlar görülmektedir. Tüketicilerin, akaryakıt alımlarında bölgesel farklılıkları göz önünde bulundurması, karşılaştırma yaparak ekonomik fayda sağlaması önemlidir.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar değişiklik göstermektedir. Yerel bayilerin fiyatlandırmaları, bu farklılıkların sebebidir. Akaryakıt pompa fiyatları sürekli hareket halindedir. Zamlar ve indirimler, bu fiyatların dalgalanmasına neden olmaktadır. Dağıtıcılar, bayileri için tavan fiyat belirleyebilir. Bu uygulama, fiyat farklılıklarını artırabilir. Tüketiciler için çeşitli bayileri karşılaştırmak önemlidir. Bu adım, ekonomik açıdan avantaj sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baykar’ın K2 kamikaze İHA’sı ortaya çıktı! İlk testleri geçti: 2000 km menzil, 13 saat havadaBaykar’ın K2 kamikaze İHA’sı ortaya çıktı! İlk testleri geçti: 2000 km menzil, 13 saat havada
Milyonların beklediği ödemeler bugün yapılacak!Milyonların beklediği ödemeler bugün yapılacak!

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
65.89
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
61.41
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.4
Gazyağı
83.2
En Çok Okunan Haberler
ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Vasiyetinde 'Gelibolu' demişti! İşte son yolculuğuna uğurlanacağı yer

Vasiyetinde 'Gelibolu' demişti! İşte son yolculuğuna uğurlanacağı yer

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

'Domuz eti yedim günahı nedir?' diye sordu! Nihat Hatipoğlu fena kızdı

'Domuz eti yedim günahı nedir?' diye sordu! Nihat Hatipoğlu fena kızdı

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

