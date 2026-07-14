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Akaryakıt fiyatları! 14 Temmuz Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatı 62.92 TL, motorin fiyatı ise 69.90 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt pazarındaki ekonomik koşullar ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla değişiklik gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ile motorin fiyatları arasındaki farklılık dikkat çekiyor. Yakıt alımında tüketicilerin dikkatli fiyat karşılaştırması yapması önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 14 Temmuz Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Temmuz 2026 tarihi itibarıyla güncel benzin fiyatı 62.92 TL, motorin fiyatı ise 69.90 TL olarak belirlendi. Akaryakıt pazarındaki bu fiyatlar, ekonomik koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar da etkilidir. Bu durum, sürücülerin yakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Ayrıca sektördeki rekabet de fiyat farklılıklarını artırıyor.

Büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında belirgin farklılıklar gözlemleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir bu şehirlerden bazılarıdır. Çeşitli bayilerin uyguladığı fiyat politikaları, akaryakıt maliyetlerini etkileyen önemli bir faktördür. Dağıtıcılar, kendi bayileri için tavan fiyat belirleyebilirler. Bu durum, fiyatların belirlenmesinde etkili olmaktadır. Tüketicilerin hangi bayiden yakıt alacaklarına karar verirken, fiyatları dikkatlice karşılaştırmaları gereklidir.

Akaryakıt fiyatları! 14 Temmuz Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
69.9
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.92
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
35.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
52.28
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
40.1
Gazyağı
66.23
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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